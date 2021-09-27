Америка уничтожает последние «индейские» спортивные бренды. Они считались расистскими

В течение сентября переименована бывшая олимпийская столица Скво-Вэлли и бейсбольная команда «Индейцы Кливленда».

Сегодня американская бейсбольная команда Cleveland Indians (Индейцы Кливленда) проведет в MLB последний домашний матч под старым названием, после чего вся старая символика клуба будет демонтирована как расистская. В будущем чемпионате команда получит более нейтральное имя — Cleveland Guardians (Стражи Кливленда). Несмотря на то что о предстоящем ребрендинге было объявлено еще в декабре прошлого года, многие болельщики до сих пор не могут смириться с этим событием. Один из богатых сенаторов-республиканцев даже предлагал выкупить клуб за миллиард долларов — только ради того, чтобы отменить переименование. Но владельцы «Кливленда» отказались от продажи и намерены довести до конца процесс обретения политкорректного имени, несмотря на гарантированные убытки.

Не оскорбление, а дань традиции

Cleveland Indians получили это название в 1915 году, и долгое время оно считалось лишь данью американскому колориту и истории штата Огайо. После Второй мировой войны у клуба даже появился логотип с изображением улыбающегося индейца под названием «вождь Ваху» — он быстро стал одним из самых узнаваемых в лиге. Однако уже в 1960-е общественные организации, представлявшие коренные народы Америки, начали устраивать акции протеста, требуя прекратить эксплуатировать индейскую тематику и уверяя, что рисунок «вождя Ваху» является карикатурным и оскорбительным. В конце концов «Кливленд» в 2018 году принял решение отказаться от спорного логотипа — это было еще до начала антирасистских протестов в США.

А потом грянули волнения по линии Black Lives Matter — и под ударом оказались в том числе спортивные клубы, имевшие в названии намеки на индейцев. Первой жертвой стала команда по американскому футболу Washington Redskins (Краснокожие Вашингтона) — сейчас она незатейливо называется Washington Football Club. Все попытки убедить общественность в том, что «краснокожие» — это не оскорбление, а дань традиции, успехами не увенчались. Правда, на ситуацию с «Вашингтоном» наложилось и то, что основатель команды Джордж Престон Маршалл в прошлом являлся открытым сторонником расовой сегрегации. Его памятник был осквернен, снесен и выдворен за пределы домашней арены клуба. Ну, и дальше последовал отказ от неполиткорректного названия.

Crews are presently removing the rest of the George Preston Marshall memorial at RFK pic.twitter.com/5W9919SMDu — Rick Maese (@RickMaese) June 19, 2020

Чем провинилась пегая лошадь

Переименование и смена логотипов также грозили хоккейному клубу Chicago Blackhawks (Черные ястребы Чикаго, намек на имя индейского вождя) и бейсбольной команде Atlanta Braves (Храбрецы Атланты, намек на название псевдоиндейского политического движения). Однако после года дискуссий эти коллективы заявили, что сумели договориться с представителями коренных народов, и те сняли с них обвинения в расизме. Команда по американскому футболу Kansas City Chiefs (Вожди Канзас-Сити) тоже избежала переименования, но была вынуждена отказаться от своего живого маскота — пегой лошади, которая появлялась перед домашними матчами и ассоциировалась с индейцами.

Впрочем, радоваться болельщикам «Чикаго», «Атланты» и «Канзаса» пока рано. Антирасистская кампания в отношении индейских названий в США только набирает обороты. В начале сентября в конгрессе был представлен законопроект, который предполагает замену почти полутора тысяч топонимов. Большинство из них имеет отношение к коренным народам и воспринимается ими как оскорбительные. Так, в начале сентября горнолыжный курорт Скво-Вэлли в американском штате Калифорния, принимавший зимнюю Олимпиаду-1960, официально переименован в Палисадес Тахо.

Лоси вместо эскимосов

Представители коренных народов давно протестовали из-за слова «скво», поскольку в американском варианте английского языка оно превратилось в женоненавистнический, расистский и даже нецензурный термин. Изначально «скво» на языке алгонкинов означало «женщина» или «жена». Его использовало в том числе племя уошу, входившее в алгонкинскую языковую группу и населявшее горную долину, где накануне Олимпиады-1960 был построен лыжный курорт. Но американские колонисты стали именовать «скво» индейских женщин, имея в виду, что они тупые, непривлекательные и продажные. Сейчас это слово воспринимается американцами как нецензурное оскорбление представительниц коренных народов и поэтому исчезло из алгонкинских языков.

Через культуру хиппи слово «скво» перекочевало в молодежные жаргоны других стран и не воспринимается там как нецензурное. Но это уже никого не волнует. В конце концов, все отлично помнят, как из соображений политкорректности не так давно был переименован целый народ. Коренные жители Гренландии и Аляски настояли на том, что слово «эскимос» является дискриминационным и колониалистским. И теперь этот народ в Канаде и США называют исключительно «инуитами». Переименовывать пришлось даже знаменитое мороженное «эскимо». Ну, самое собой, — спортивный клуб. Команда по канадскому футболу Edmonton Eskimos теперь называет Edmonton Elks (Лоси Эдмонтона).

При этом в русском языке слово «эскимос» пока не несет в себе негативного окраса. Во всяком случае, чукотские юиты никаких заявлений по этому поводу не делали. Хотя в прошлом у нас тоже была история переименования целого народа. В 1917 году съезд черемисов официально попросил отныне называть их марийцами, поскольку слово «черемис» в русском языке в то время якобы имело негативную окраску. Вот только спорт в те времена еще находился в зачаточном состоянии, и к ребрендингу команд этот процесс не привел. Впрочем, быть может, и нынешняя американская игра в политкорректность — меньшее из зол, которое сейчас накатывает на спортивный мир. Например, на прошлой неделе в чемпионате мира по танго в Аргентине второе место заняла чисто мужская пара. И по сравнению с этим отказ от имени «Индейцы» в пользу имени «Стражи» — просто детский сад.