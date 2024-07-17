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Сегодня, 13:21

Номинантка «Грэмми» в нетрезвом виде исполнила гимн США перед матчем звезд MLB

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Ингрид Андрес.
Фото Global Look Press

Четырехкратная номинантка на премию «Грэмми» Ингрид Андрес в состоянии алкогольного опьянения исполнила гимн США перед бейсбольным матчем.

На видео заметно, что певица не попадает в ноты, за что ее высмеяли зрители в социальных сетях.

Позже Андрес сообщила, что легла в реабилитационный центр после провального выступления на спортивном мероприятии.

«Не буду врать, вчера я была пьяна. Сегодня я ложусь в рехаб, чтобы получить необходимую мне помощь. Это была не я вчера вечером. Я приношу свои извинения MLB (Главной лиге бейсбола), всем фанатам и стране, которую я так люблю, за такое исполнение», — написала в социальных сетях Андрес.

Андрес исполнила гимн перед Home Run Derby, ежегодной бейсбольной игрой, которая проводится за день до Матча всех звезд MLB.

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