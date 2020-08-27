Скандальная ночь в США. НБА, теннис и другие матчи, отмененные из-за протеста спортсменов

В США был отменен ряд матчей в связи с очередным расистским скандалом в стране. Спортсмены выразили протест в связи с инцидентом, в ходе которого 29-летний афроамериканец Джейкоб Блейк был ранен полицейским.

На записи с места инцидента видно, что Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка). На записи слышны семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.

Все матчи игрового дня в НБА были отменены из-за бойкота команд.

Все клубы, за исключением «Лейкерс» и «Клипперс», проголосовали за то, чтобы продолжить сезон. Представители команд из Лос-Анджелеса выступили за досрочное завершение сезона.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, выступающий за бойкот остатка сезона, покинул собрание. Его примеру последовали представители обоих клубов. Об этом в своем Twitter написал журналист The Athletic Шэмс Чараниа. В ближайшее время руководство НБА проведет совещание в связи со сложившейся ситуацией.

Женская НБА приняла решение о переносе всех матчей игрового дня. Баскетболистки провели акцию в поддержку афроамериканца. Игроки выстроились на площадке, стоя на колене и взявшись за руки. Большинство из них были в черных футболках. Часть из них была в белых футболах с буквами, которые образовали имя и фамилию пострадавшего.

MLS также приняла решение об отмене сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

Состоялся только матч «Орландо» — «Нэшвилл», который начался до массовых переносов игр.

«Вся футбольная семья MLS глубоко опечалена событиями в Кеноше. Мы продолжаем стоять на стороне сообщества BLM, включая наших игроков и сотрудников, и разделяем их боль, гнев и разочарование», — говорится в заявлении лиги.

ATP и WTA перенесли матчи турнира в Нью-Йорке на один день.

27 августа на турнире в Нью-Йорке матчи проходить не будут. Такое решение приняли ATР, WTA и Федерация тенниса США. Сообщается, что матчи были перенесены с 27 на 28 августа.

В этот день должны были пройти матчи 1/2 финала. Ранее темнокожая японка Наоми Осака отказалась играть полуфинал турнира с бельгийкой Элисе Мертенс в знак протеста. Тем не менее, в связи с решением организаторов, не исключено, что она все же сыграет в этом матче. В противном случае Мертенс должна получить путевку в финал.

В главной лиге бейсбола (MLB) были перенесены четыре матча.

Были перенесены четыре матча: «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Эйнджелс»", «Милуоки» — «Цинциннати», «Сан-Диего» — «Сиэтл» и «Сан Франсиско» — «Лос-Анджелес Доджерс». При этом большая часть матчей либо уже состоялась, либо продолжалась в момент принятия решения.