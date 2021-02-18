На Красной площади в десятый раз разыграли Кубок Патриарха по хоккею с мячом.

...Пожалуй, в 2009 году, когда Федерация хоккея с мячом России заключала соглашение о сотрудничестве с Русской Православной Церковью, никто даже не мог мечтать, что в самом сердце России — у стен Московского Кремля — будут ежегодно гонять оранжевый мячик сотни юных хоккеистов, а сам Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси за 10 лет станет уже больше, чем традицией. Теперь охранники на ГУМ-катке уже не удивляются мальцам, таскающим огромные хоккейные баулы и не спрашивают, в какой хоккей они приехали играть. Знают — в русский: скоростной, морозный, комбинационный!

Участников — более 600!

За прошедшее с 2011 года десятилетие соревнования разрослись и вглубь, и вширь: общее число участников уже перевалило за полтысячи, а в увертюре трехдневной хоккейной пьесызадают тон детские команды на валенках, только мечтающие о том, чтобы кататься столь виртуозно, как ребята из ДЮСШ и СДЮСШОР со всей России. Пока не освоены премудрости скольжения, в ход идут и зимние ботинки, и кроссовки: чтобы удержаться на зеркальному льду в нынешние февральские морозы, подошву укрепляют пластырем. Но среди 12 команд-участниц находятся и настоящие валенки — расписные! В них 16 февраля в декорациях Собора Василия Блаженногодебютируют девчонки из Казани. В 2003 году в столице Татарстана уже создавали женскую «Ракету», которая не раз играла в финалах Кубка и чемпионата России. Теперь в спортивной столице России вновь взялись за возрождение женского хоккея с мячом, и дебют удался — пусть пока на валенках! В младшей возрастной группе до 12 лет «ракетчицы» выигрывают все 5 матчей и увозят «малый» кубок с собой, а напоследок обещают вернуться через год уже на коньках и дать бой опытным соперницам.

В девчачьем хоккейном турнире, второй год украсившем программу Кубка Патриарха, страсти предсказуемо нешуточные. Нынче задает тон прошлогодний бронзовый призер — «Звезда Урала»: подопечные Сергея Теплоухова подросли за год, и нынче уверенно обыгрывают соперниц из Красногорска, Всеволожска, а также Иркутской и Мурманской областей.11-летняя Женя Петрова в трех матчах забивает 8 мячей, а потом еще в финале, и этой зимой трофей едет на Урал.

«И почему я раньше не играл в русский хоккей?!»

Северянок, к слову, в Москве приезжает лично поддержать губернатор региона Андрей Чибис, открывающий 17 февраля турнир совместно с президентом Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником и председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном.

— Отрадно, что даже несмотря в столь непростое время мы сумели организовать незабываемый хоккейный праздник на Красной площади, — отметил Борис Скрынник. — Надеюсь, что в будущем мы будем только приумножать наши традиции — как турнира, так и русского хоккея в целом!

Сразу после торжественной церемонии на лед выходят... артисты: и это — новая традиция Кубка Патриарха! В гала-матче, прошедшем нынче под девизом «Спасибо за жизнь» в поддержку медицинских работников, сражающихся с коронавирусной инфекцией, за круглый мячик на льду главного катка России вышли биться «звезды» шоу-бизнеса и спорта. Актеры театра и кино, объединенные в команду «Комар», в прошлом году сенсационно обыгравшие прославленных хоккейных ветеранов, на сей раз без Андрея Мерзликина, занятого на гастролях спектакля в Сочи, уступили сборной Ассоциации любительского хоккея — 3:5. Справедливости ради, за последних забивал экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой, по-детски восхитившийся скоростями и прелестями хоккея с мячом.

— Я первый раз сыграл в русский хоккей и получил огромное удовольствие! Не кривя душой, я просто кайфовал на льду. Конечно, я гонял шайбу в детстве и играю с друзьями сейчас, но здесь ты играешь с мячиком: он скачет, а ты пытаешься его контролировать. Мяч мне все-таки поближе (смеется). И почему я раньше не играл в хоккей с мячом? Если позовут еще — примчусь обязательно!

У «Комара», кстати, свой мяч записал в актив и другой известный футболист — Дмитрий Сычев, участвующий в гала-матче уже третий раз кряду. Не зря же твердят о духовной близости русского хоккея и футбола!

Трамплин в большой хоккей

А вот в хоккейном турнире у мальчишек все профессионально и по-взрослому: матчи 8 лучших команд страны, ставших сильнейшими в своих федеральных округах, обслуживают арбитры мужской Суперлиги. Среди них и девушка -Лилия Ибрагимова из Казани, которая волею судьбы еще и тренер: как раз той «Ракеты», которая в дебюте выиграла турнир на валенках. Если учесть, что муж Лилии — Рамиль Ибрагимов — нападающий казанского «Ак Барс-Динамо», ведущего борьбу за «восьмерку» плей-офф, то русский хоккей для 26-летней девушки уже больше, чем часть жизни!

На льду 11-летним мальчуганам строгая арбитр не дает никаких поблажек: хочешь вырасти мастера — люби свое дело, терпи и работай! Тем более, что Кубок Патриарха — без преувеличений настоящий трамплин в большой хоккей: болельщики помнят, как в 2013 году победу на Красной площади одержал «Уральский Трубник», а 11-летний Егор Ахманаев стал лучшим бомбардиром турнира. В конце января нынешнего года 19-летний форвард дебютировал уже за национальную сборную России и это — наглядный ориентир для нынешних участников. Расти как Ахманаев!

И в желании этим пацанам не откажешь! Отсюда и самые искренние слезы горечи от неудач, и самая подлинная радость от побед. Утром 18 февраля на катке разворачиваются настоящие драмы в очных битвах за путевки в финал. Кемеровский «Кузбасс» на последних секундах сравнивает счет в матче с «Волгой» (2:2), и тренеры сибиряков едва не выпрыгивают из-за бортика на лед: несмотря на ничью, по разнице мячей в финал выходят черно-оранжевые. А следом «Енисей» в классическом противостоянии двух школ русского хоккея отсекает от трофея «Водник» (2:0). Нас ждет сибирский финал «Енисея» и «Кузбасса».