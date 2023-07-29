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Сегодня, 14:16

В федерации хоккея с мячом России рассказали об идее организации турнира с участием азиатских стран

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник рассказал об идее организации турнира в одном из регионов страны с участием сборных из Азии.

«Такие мероприятия важны в первую очередь отношением стран друг к другу, желанием взаимодействовать, дружить. Россия готова сотрудничать, помогать в развитии не только Индии, но и другим странам, чтобы страны в азиатском регионе готовы были заниматься нашим любимым национальным видом спорта. Одной из задач, которые мы попытаемся совместно реализовать, это собрать желающих из азиатских стран и в одном из российских регионов провести турнир.
Само по себе напрашивалось активное привлечение Азии независимо от того, куда смотрит Международная федерация хоккея с мячом. У нее тоже свои взгляды, достаточно однобокие. А нам важно, чтобы наш вид спорта развивался в мире, и практически на каждом континенте бенди присутствует», — приводит ТАСС слова Скрынника.

29 и 30 июля юношеские сборные Москвы и Московской области, а также сборная Патриархии и сборная ФХМР проведут товарищеские матчи против юниорской сборной Индии, которая прилетела с визитом в столицу России.

Источник: ТАСС
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