17-летний хоккеист умер после укуса клеща

Игрок молодежной команды по хоккею с мячом «Кузбасс» Евгений Хвалько в среду, 2 августа, умер после укуса энцефалитного клеща. Спортсмену было 17 лет.

«Хоккейный клуб «Кузбасс» и болельщики выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения, мы скорбим вместе с вами!» — говорит в сообщении пресс-службы «Кузбасса».

«Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», — рассказали в Федерации хоккея с мячом России.

В марте 2020 года спортсмен впервые вышел на лед за основную команду «Кузбасс» на празднике русского хоккея в Кемерове. Хвалько был сыном бывшего игрока сборных России и Белоруссии Евгения Хвалько. В апреле 2023 года Евгений Хвалько-младший стал чемпионом России среди юниоров.