В четвертьфинале суперлиги сыграют "Байкал-Энергия" и "Водник"

По итогам 27-го тура российской суперлиги определилась первая пара 1/4 финала. "Байкал-Энергия" в первом раунде встретится с "Водником". Хозяин второго (и при необходимости третьего) матча определится после завершения регулярного чемпионата - игры последнего тура состоятся 2 марта.

Ранее в четвертьфинал пробились действующий чемпион России "СКА-Нефтяник" (первое место), "Динамо" (второе место), "Енисей" (третье место), а также "Уральский трубник", "Динамо-Казань" и "Кузбасс".

Игры четвертьфинала пройдут 5, 8 и, при необходимости, 9 марта.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Мурман" (Мурманск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 2:5

"Динамо-Казань" (Казань) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 2:4

"Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 3:2

"Кузбасс" (Кемерово) - "Зоркий" (Красногорск) - 12:4

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Водник" (Архангельск) - 6:2