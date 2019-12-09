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Скрынник заверил, что чемпионаты мира по хоккею с мячом пройдут в России

14:39
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Президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заверил, что чемпионаты мира в 2020 и 2021 годах должны пройти в России, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

— По моему мнению, это не скажется на проведении чемпионатов мира в России. Кто будет отвечать за расходы, понесенные всеми, WADA что ли будет компенсировать? Оба чемпионата мира должны пройти в России, — приводит слова Скрынника ТАСС.

Международная федерация хоккея с мячом ранее утвердила проведение чемпионата мира 2020 года в Иркутске и Шелехове, а мирового первенства 2021 года — в Сыктывкаре.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7299469

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