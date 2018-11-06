"Сибсельмаш" обыграл "Уральский Трубник", "Волга" переиграла "Мурман"
6 ноября 2018, 19:19
"Сибсельмаш" дома обыграл "Уральский Трубник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом 6:4. Полузащитник новосибирского клуба Рауан Исалиев сделал хет-трик, а форвард первоуральцев Петр Цыганенко отличился дублем.
В другом матче ульяновская "Волга" переиграла "Мурман" - 4:1.
Хоккей с мячом
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"Сибсельмаш" (Новосибирск) – "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 6:4 (5:2)
"Волга" (Ульяновск) – "Мурман" (Мурманск) - 4:1 (1:1)
6 ноября.
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