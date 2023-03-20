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Кобзев заявил, что отмена чемпионата мира не сказалась на развитии бенди в Иркутской области

Алина Савинова
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что отмена чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске не сказалась на развитии этого вида спорта в регионе.

«Я скажу так: спорт, безусловно, должен быть вне политики. Спортсмены — удивительные люди, которые всю жизнь идут к своей цели, ежедневно работая и преодолевая себя. Ведь, лишая наших спортсменов участия в международных соревнованиях, в целом снижается уровень конкуренции, а без конкуренции нет развития и роста мирового спорта. Я уверен, что спортивная дипломатия должна быть во главе всего. Если говорить о чемпионате мира, то мы успешно провели матчи группы В, оставались игры группы А. Болельщики и преданные поклонники этого вида спорта, конечно, расстроились. Но в целом отмена чемпионата мира на развитии хоккея с мячом в области не сказалась», — приводит ТАСС слова Кобзева.

Изначально чемпионат мира по хоккею с мячом должен был пройти в Иркутске зимой 2019 года, но из-за неготовности арены право на проведение турнира передали Швеции. Позже было принято решение о проведении мирового первенства в Иркутске весной 2020-го. Команды группы B сыграли с 1 по 6 марта, матчи группы А должны были состояться с 29 марта по 5 апреля, но турнир перенесли на октябрь 2021-го из-за пандемии коронавируса. Однако и тогда игры не состоялись по этой же причине. ЧМ-2022 года должен был пройти в Сыктывкаре, но его отменили из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/17313881
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