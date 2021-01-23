«Динамо» победило «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 11:6 (4:3)

23 января.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 11:3 (6:1)

23 января.

Енисей (Красноярск) — Родина (Киров) — 14:4 (8:1)

23 января.

Кузбасс (Кемерово) — Строитель (Сыктывкар) — 10:2 (3:1)

23 января.

Водник (Архангельск) — Динамо (Москва) — 1:7 (1:6)

23 января.

Старт (Нижегородская область) — Мурман (Мурманск) — 6:2 (3:1)

23 января.