«Динамо» победило «Водник»
15:23
«Динамо» победило «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
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СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 11:6 (4:3)
23 января.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 11:3 (6:1)
23 января.
Енисей (Красноярск) — Родина (Киров) — 14:4 (8:1)
23 января.
Кузбасс (Кемерово) — Строитель (Сыктывкар) — 10:2 (3:1)
23 января.
Водник (Архангельск) — Динамо (Москва) — 1:7 (1:6)
23 января.
Старт (Нижегородская область) — Мурман (Мурманск) — 6:2 (3:1)
23 января.
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