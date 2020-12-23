«Динамо» одолело «Строитель» и продлило победную серию до 10 матчей

«Динамо» обыграло «Строитель» в регулярном чемпионате суперлиги — 5:1. Московский клуб выиграл 10 матчей подряд и лидирует в таблице с 11 победами и 1 ничьей в 12 играх сезона.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновск) — 5:4 (3:2)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 9:4 (4:1)

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Водник» (Архангельск) — 2:8 (1:2)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Старт» (Нижегородская область) — 4:3 (4:2)

«Родина» (Киров) — «Мурман» (Мурманск) — 4:3 (2:1)

«Динамо» (Москва) — «Строитель» (Сыктывкар) — 5:1 (2:0)