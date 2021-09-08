Скрынник обещает провести ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске в 2022 году

Глава Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник рассказал о причинах, по которым в нынешнем году не состоится чемпионат мира, но сказал, что в 2022-м турнир обязательно будет проведен.

— Главной причиной стала ситуация с коронавирусом — Швеция и Финляндия не рекомендовали своим спортсменам ехать в Иркутск, — сказал Скрынник «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани. — В этих странах достаточно жесткий карантин, а самое главное — в случае заболевания спортсмен сам должен оплачивать все расходы, связанные с лечением. Но чемпионат мира в Иркутске провести все равно удастся. У нас жесткая позиция на этот счет, и уже прошел диалог, переговоры со всеми национальными федерациями об обязательном участии в турнире в следующем году. В этом направлении сейчас работают юристы FIB и готовится официальное решение.

— Таким образом, чемпионаты мира не проводятся уже с 2019 года, как это влияет на международную федерацию?

— Мы все равно работаем, живем полной жизнью. Прорабатываются различные варианты развития. Например, в январе начнутся игры Евротура, это требовало длительной подготовки. Плюс у нас были сложности с ВАДА, у них было много вопросов организационного характера. Эта история тянулась с января, но ее удалось разрешить.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске переносили неоднократно — изначально он должен был пройти весной 2020 года, но после начала пандемии COVID-19 был перенесен на осень, а затем сдвинут еще на год. Но в конце августа стало известно, что сборные Швеции и Финляндии отказались приезжать в Сибирь и в нынешнем году. В итоге турнир отложили до октября 2022-го, а также решили до конца текущего года не проводить международных соревнований под эгидой FIB.