Бывший игрок сборной России Сергей Перминов завершил карьеру из-за травмы

Капитан «Родины» Сергей Перминов завершил карьеру, сообщают «Вести. Вятка». 35-летний форвард вынужден был прекратить выступления из-за травмы, которую он получил в прошлом сезоне. После консультаций с врачами хоккеист принял данное решение. Тем не менее, он продолжит помогать команде, войдя в тренерский штаб.

Перминов выступал в «Родине» с 2001 по 2009-й, с 2012 по 2013-й и в сезоне-2019/20. Также в его карьере были казанское «Динамо», «СКА-Нефтяник», «Водник», «Старт» и «Зоркий».

С казанцами он стал чемпионом России в 2011 году и выиграл Кубок мира в 2010-м. Перминов также выступал за сборные России и Казахстана.