Российские ученые выявили новых клещей, которые переносят чуму
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) выявили три новых вида клещей. Они способны переносить чуму и лихорадку Западного Нила. Широко такие клещи распространены в Монголии и Сибири. Об этом сообщили на портале News.ru.
По словам специалистов, паразиты принадлежат к семействам Spinturnicidae — известный переносчик бартонелеза, и Macronyssidae — способен передавать клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадку Западного Нила, чуму и другие опасные заболевания. Как отметили ученые, новые клещи не похожи на описанных ранее и обитают южнее азиатской части России.
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