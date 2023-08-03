Адвокат заявил о вероятном возбуждении уголовного дела из-за смерти 17-летнего хоккеиста

Адвокат Максим Калинов заявил, что Следственный комитет проведет проверку по смерти 17-летнего чемпиона России по бенди среди юниоров Евгения Хвалько.

«По ситуации, связанной с хоккеистом Хвалько, Следственным комитетом будет проводиться проверка. Это однозначно, потому что по каждой смерти, в которой могут быть усмотрены признаки преступления, СК проводит проверку. В ее ходе будет проведена судебно-медицинская экспертиза трупа, которая установит основную причину смерти. Вероятнее всего, следователь поставит судебно-медицинскому эксперту вопрос — была ли вина врачей в том, что произошла смерть хоккеиста? Надлежащая ли была оказана медицинская помощь?» — приводит слова адвоката «Газета.Ru».

Также Калинов не исключил, что в данном случае была вина врачей, которая привела к смерти хоккеиста.

«Я не исключаю, что в данном случае, к сожалению, была вина врачей, которая привела к смерти хоккеиста. Мы живем в 21 веке, и укус клеща привел к смерти — все это выглядит крайне странно. На мой взгляд, здесь могут просматриваться признаки такого преступления, как некачественное оказание медицинских услуг, за которое врачи могут быть привлечены к ответственности на срок до трех лет лишения свободы. Если экспертиза покажет, что вина врачей все-таки была, будет возбуждено уголовное дело. Реального срока не будет, но условный срок врачам грозит», — заявил Калинов.

Игрок молодежной команды по хоккею с мячом «Кузбасс» Хвалько умер 2 августа после укуса энцефалитного клеща. Сообщалось, что он скончался после нескольких недель борьбы с осложнениями.