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Российские бадминтонисты впервые в истории выиграли два золота на чемпионате Европы

18:54

Российские бадминтонисты выиграли медальный зачет личного чемпионата Европы в Киеве. Команда впервые в истории выиграла две золотые медали на ЧЕ.

Победу одержали Владимир Иванов и Иван Созонов в парном разряде. Родион Алимов и Алина Давлетова выиграли в миксте.

Второе место в командном медальном зачете заняла Дания *1 золото, два серебря и четыре бронзы).

Третье место у Болгарии и Испании — по одной золотой медали.

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