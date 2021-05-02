Российские бадминтонисты впервые в истории выиграли два золота на чемпионате Европы
18:54
Российские бадминтонисты выиграли медальный зачет личного чемпионата Европы в Киеве. Команда впервые в истории выиграла две золотые медали на ЧЕ.
Победу одержали Владимир Иванов и Иван Созонов в парном разряде. Родион Алимов и Алина Давлетова выиграли в миксте.
Второе место в командном медальном зачете заняла Дания *1 золото, два серебря и четыре бронзы).
Третье место у Болгарии и Испании — по одной золотой медали.
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