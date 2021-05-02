Бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали золотые медали в миксте на чемпионате Европы

Российские бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали золотые медали в миксте на чемпионате Европы.

В финальном матче Алимов и Давлетова обыграли английских бадминтонистов Маркуса Эллиса и Лорена Смита — 11:21, 21:16, 21:15. Это первая победа российских бадминтонистов в смешанном парном разряде.

Третье место заняли Матиас Кристиансен / Александра Бойе и Марк Ламсфусс / Изабель Хертрих из Германии.