Бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали золотые медали в миксте на чемпионате Европы
15:06
Российские бадминтонисты Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали золотые медали в миксте на чемпионате Европы.
В финальном матче Алимов и Давлетова обыграли английских бадминтонистов Маркуса Эллиса и Лорена Смита — 11:21, 21:16, 21:15. Это первая победа российских бадминтонистов в смешанном парном разряде.
Третье место заняли Матиас Кристиансен / Александра Бойе и Марк Ламсфусс / Изабель Хертрих из Германии.
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