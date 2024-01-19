В Саудовской Аравии завершился 46-й по счету главный ралли-рейд мира.

«Дакар-2024». Итоговое положение

Мотоциклы

1. Рики Брабек («Хонда») — 51:30.08

2. Росс Бранч («Хиро») — +10.53

3. Адриен ван Беверен («Хонда») — +12.25

Автомобили

1. Карлос Сайнс — старший («Ауди») — 48:15.18

2. Гийом Де Мевиус («Тойота») — +1:20.25

3. Себастьен Леб («Продрайв») — +1:25.12

Грузовики

1. Мартин Мацик («Ивеко») — 54:34.48

2. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:54.39

3. Митчел ван ден Бринк («Ивеко») — +4:29.26

Хотя на логотипе «Дакара» все еще красуется силуэт бедуина, он уже много лет не имеет отношения к Африке. После проблем с безопасностью и войн в западноафриканских странах ралли-рейд сначала перенесли в Южную Америку, а затем он прочно обосновался в пустынях Саудовской Аравии. И думается, с такими деньгами, которые сейчас водятся в этой стране, возвращаться в Африку уже не захочет. Аравийцы и свой футбольный чемпионат прокачали, и зимние Азиатские игры 2029 года собираются проводить в отдельном городе с климат-контролем, а сейчас строят великий проект NEOM с самым длинным лежачим небоскребом в мире — на 170 километров.

«Дакар» — тоже про вызов стихиям и человеческим возможностям. В этом году его прошли далеко не все, но среди финишировавших есть и россияне, и российские машины.

Смерть вне камер

Так, 45-летний Карлес Фалькон оказался новой трагической жертвой в большом пантеоне «Дакара». Уже на втором этапе выступавший в мотоциклетном зачете представитель КТМ попал в аварию — его нашли на 448-м километре из 463 без пульса. Как оказалось, Фалькон получил травму головы, произошел отек мозга, и, несмотря на введение в кому и усилия врачей, испанца спасти не удалось. Вертолетом его доставили в госпиталь в город Аль-Дувадими, затем в госпиталь в Эр-Рияде, через несколько дней он был транспортирован в Испанию. Но тщетно. Он участвовал в супермарафоне второй раз.

Это 79-й скальп зловещего «черного бедуина» с 1979 года и 33-й среди гонщиков, причем с 2020 по 2024 год на трассе погибли уже пять человек. И как ни силятся организаторы бороться за безопасность и налаживать быстрое прибытие медицинских бригад, «Дакар» держит звание самой опасной гонки мира.

Сайнс обыграл Леба в битве титанов

Но и с чисто спортивной точки зрения на нем было за чем последить. Невероятно звездный состав собрался в автомобилях, где заявились легенды ралли-рейда Стефан Петрансель (14-й кратный победитель), Карлос Сайнс — старший (трехкратный), Нассер Аль-Аттия, а также многократный чемпион мира по ралли француз Себастьен Леб, легенда кольцевых гонок ДТМ Маттиас Экстрем (выиграл первый этап), Нани Рома, выигрывавший «Дакар» и на мотоцикле, и на машине. А одним из участников стал российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова (первый выступал под киргизским флагом, другой — в нейтральном статусе, подписав декларацию). Кротов/Жильцов выступили достойно, заняв итоговое 11-е место из 136. Ловили штрафы за непрохождение контрольных отсечек, ошибались, но остались в 3,5 часа от победителя. Хотя в 2019-м Кротова уже признавали лучшим новичком «Дакара», и он, наверное, хотел бы забраться повыше.

Лукас Круз и Карлос Сайнс-старший. Фото Reuters

А выиграл 61-летний Сайнс — тот самый, кто привел своего сына-тезку в «Формулу-1». У внедорожников в ралли-рейде произошла настоящая драма — француз Леб уже догонял испанца, и за три этапа до конца ему оставалось отыграть всего 22 минуты, но на одном из заключительных отрезков он потерял час и откатился на третье место. Вторым сенсационно стал бельгиец Гийом де Мевиус на «Тойоте», первую часть гонки он провел вне группы лидеров. На 30-м месте финишировала испанская команда BXS Motorsport в лице Матиаса Родригеса Мартина и Сандры Гуаш Планелли, выступавшая на «Ниве». Вторая «Нива» не доехала до финиша.

У мотоциклистов красивая дуэль закончилась победой еще одного ветерана «Дакара» Рики Брабека, который только после шестого этапа из 12 опередил гонщика из Ботсваны Росса Бранча. На прошлых «Дакарах» он в лучшем случае был 26-м.

В категории «челленджер» (мотовездеходы-прототипы) победу отпраздновала испанская гонщица Кристина Гутьеррес Эрреро, обогнавшая нескольких мужчин на полчаса и больше. До этого единственный раз «Дакар» выигрывала женщина в 2001 году — это была немка Ютта Кляйшмидт, но в более престижном классе автомобилей.

У грузовиков в отсутствие КАМАЗов и МАЗов заслуженно победил Iveco, причем вторым экипажем. Первый, голландца Януса ван Кастерена, едва не сошел, имея огромное лидерство, поэтому его подстраховал чех Мартин Мацик. Соотечественник Алеш Лопрайс, который долгие годы боролся с камазовцами, снова проиграл — представляет он не привычную «Татру», а новый бренд «Прага». Но для него второе место — лучший результат в карьере.

С КАМАЗами наверняка бы результаты были другие, но сегодняшние реалии увидеть легендарные грузовики не позволяют.