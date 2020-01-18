Владимир Путин поздравил «Камаз» с победой на «Дакаре»

Президент России Владимир Путин поздравил «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков. Он отметил упорство и сплоченность команды.

— От души поздравляю вас с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков, — говорится в сообщении на сайте Кремля. — Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплочённость, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники.