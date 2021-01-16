Путин поздравил команду «Камаз-мастер» с победой на ралли «Дакар»

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «Камаз-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства поблагодарил членов команды за силу характера, за напряженную и слаженную работу.

«Чемпионский настрой «камазовских» экипажей, их нацеленность на первое место хорошо известны участникам и поклонникам этого легендарного ралли-марафона. Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает «Дакар», подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества», — говорится в сообщении.

Напомним, экипажи команды «Камаз-мастер» в 18-й раз одержали победу на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков.