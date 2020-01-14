Карякин — четвертый на девятом этапе «Дакара»
17:48
Российский автогонщик Сергей Карякин (Snag Racing), выступающий в классе мотовездеходов, занял четвертое место на девятом этапе ралли-марафона «Дакар».
Победителем стал Блейд Хильдебранд (Red Bull Off Road Team USA), второе место занял Митчелл Гутри ((Red Bull Off Road Team USA), тройку лучших замкнул Кейси Карри (Monster Energy Can-Am).
Карри лидирует в общем зачете. Второе место занимает Франциско Лопес Контардо, Карякин — третий.
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