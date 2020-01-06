Российский гонщик Владимир Васильев показал 12-й результат на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020». Он уступил 27 минут 10 секунд победителю этапа южноафриканцу Жинелю де Виллерсу на «Тойоте». Вторым в зачете внедорожников стад аргентинец Орландо Терранова, который лидирует в общем зачете после двух этапов. Замкнул тройку на втором этапе Халид Аль Кассими из ОАЭ на «Пежо». В общем зачете вторым идет Карлос Сайнс-старший, а замыкает тройку Нассер Аль Аттия из Катара. Васильев — 12-й.

В зачете мотоциклов победу на втором этапе одержал Росс Бранч из Ботсваны, а ставший вторым британец Сэм Сандерленд лидирует в общем зачете.