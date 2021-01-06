Активисты требуют бойкота ралли «Дакар» из-за тюремного срока борцу за права женщин

Активисты призвали к бойкоту ралли «Дакар"-2021, сообщает The Guardian. Они недовольны ситуацией с борцом за права женщин Люджейн аль-Хазлюль, которая была приговорена к тюремному сроку властями Саудовской Аравии. В 2018 году ее взяли под стражу, а в декабре 2020 года осудили на 5 лет и 8 месяцев по обвинению в шпионаже. Аль-Хазлюль выступала за право женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии. При этом в 2018 году такое право женщины все же получили.

Помимо активистки, в тюрьме находятся ее три сторонницы.

При этом один из этапов будет проходить в 12 километрах от тюрьмы, где содержится аль-Хазлюль.