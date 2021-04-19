Мат в эфире и непристойные жесты. «Формула-1» стала зрелищем 18+

Инцидент между Джорджем Расселом и Валттери Боттасом признан «гоночным», несмотря на разборки после вылета с трассы.

Многие болельщики ждали огненного сезона в «Формуле-1». И эти надежды во многом были связаны с россиянином Никитой Мазепиным, который в прошлом прославился и рискованными маневрами на трассе, и драками с соперниками после финиша. Но в двух дебютных гонках наш пилот «Хаас» ничем экстраординарным не отметился. При этом, как выяснилось, в королевской серии есть кому устраивать скандалы и без Мазепина. Главная тема для обсуждений на ближайшую неделю — инцидент на трассе Имоле между пилотом «Уильямса» Валлтери Боттасом и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселом, из-за которого 18 апреля было прервано «Гран-при Эмилии-Романьи».

Ты хотел угробить нас обоих?

На 33-м круге гонки Рассел, который в будущем сезоне рассчитывает перейти в «Мерседес», в борьбе за девятое место атаковал действующего пилота немецкой конюшни Боттаса. Валлтери сначала вроде бы открыл перед Джорджем правую сторону трассы, но затем прикрыл калитку, вытеснив британца на мокрую траву. Рассел ехал на сликах, поэтому его тут же занесло, и он протаранил правый бок болида финна. Обе машины кубарем улетели с трассы, оставив после себя кучу обломков, что немедленно привело к остановке гонки.

Большая часть комментариев участников аварии по радио оказались нецензурными и были запиканы, но можно было отчетливо разобрать, как Рассел кричит: «Какого хрена он сделал? Он долбаный козел или кто?» После остановки гонщик «Уильямса» покинул свой разбитый кокпит и направился к дымящейся машине Боттаса. 23-летний британец наклонился к 31-летнему финну, постучал ему шлему и что-то сказал. В ответ Валлтери показал сопернику средний палец. Рассел уверяет, что он всего лишь задал конкуренту риторический вопрос: «Ты хотел угробить нас обоих?»

По мнению Рассела, финн, обороняя свою позицию, нарушил неписанное правило — не делать резких движений рулем, когда в непосредственной близости находится автомобиль с активированной DRS. Боттас парировал, что британец сам сделал свой выбор, когда решился обгонять на сликах по мокрой части трассы. В конце концов, именно Джордж врезался в Валлтери, а не наоборот. Самое интересное, что стюарды «Гран-при Эмилии-Романьи», разбиравшие аварию и последовавшие за ней события, не нашли в случившемся ничего зазорного и не стали выносить никаких наказаний.

Это была полностью его вина

По горячим следам Рассел предположил, что Боттас так жестко оборонял не самую высокую позицию только потому, что считает Джорджа конкурентом за место в «Мерседесе». «Боттас бился со мной за девятое место, в то в время как должен вести борьбу за подиумы в каждой гонке, — сказал британец в интервью Ziggo Sport. — Такими отчаянными маневрами защищают победу, а не девятое место. Я очень разочарован, так как чувствую, что на любого другого гонщика Валттери реагировал бы менее остро».

«Мне без разницы, с кем я сражаюсь, я не хочу никому проигрывать позиций, — отвечал Боттас. — Я нормально оборонялся, хотя мог бы повести себя и более жестко. Я видел его на прямой до инцидента, а затем я заметил, что он сместился вправо. Я оставлял место для обгона, но Рассел потерял контроль над своим автомобилем и снес меня. На этом наша гонка была окончена — это была полностью его вина».

«Как по мне, Боттас сместился дважды, — прокомментировал в Instagram инцидент российский гонщик Михаил Алешин. — Вначале внутрь, а потом, когда понял, что атакуют снаружи, поехал туда, тем самым в последний момент вынудил Рассела поехать по мокрой части трассы на сликах. Естественно, Рассел этого не ожидал и уже ничего не смог сделать. Но самое главное, что после всех инцидентов все остались целы».

Рассел ближе к Кубку «Рено Клио»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на инцидент мрачной шуткой. «Ужасная авария. После нее Джордж и Валттери не сказали друг другу ничего хорошего, — отметил Вольф в интервью Sky Sports. — Это инцидент 50 на 50 или 60 на 40, но в чью сторону — непонятно. Я постоянно подшучиваю над Джорджем, что если он будет хорошо делать свою работу, то получит место в «Медседес», а если нет — то в монокубке «Рено Клио». Пожалуй, сегодня он ближе к Кубку «Рено Клио».

Шутку тут же подхватили в «Рено», написав в сетях, что для перехода в Кубок «Клио» Расселу достаточно заполнить заявочную форму — организаторы готовы принять его даже без вступительного взноса.

Happy to help @MercedesAMGF1, just fill in the empty spaces, we'll pay the entry fees ? https://t.co/URyJLzrZia pic.twitter.com/apaQZua7WQ — Renault Sport Series (@RenaultSpSeries) April 18, 2021

После таких прозрачных намеков Рассел уменьшил свой пыл и признал, что Боттас имел право обороняться подобным образом. «Авария была результатом стечения обстоятельств, — отметил британец. — Но ее можно было избежать, если подходить к делу ответственно. Какие-то маневры допустимы на сухой трассе, но неприемлемы на мокром асфальте. Да еще и на такой высокой скорости. Этот момент выглядел неуважением — не столько ко мне, сколько к нашим машинам. Мой маневр был оправданным. В момент контакта мы проехали только три четверти прямой — и если бы не мокрое пятно, это был бы чистый и легкий обгон».

«Должен ли я был сразу после аварии вести себя так, как повел? Наверное, нет, — признал Расселл. — Но мне было трудно сдержать эмоции. Сразу после аварии я был очень зол. Раньше я никогда не попадал в такие аварии — в конце прямой, когда мы оба мчались под 300 километров в час. Но я не бил Валлтери по шлему. Удар — слишком сильное определение, это был просто шлепок для привлечения внимания. И в нем не было ничего неуважительного. Думаю, позже мы поговорим с Валттери и подведем черту под случившимся».