Гонки «Формулы-1» сократят вдвое. Спорный эксперимент намечен на 6 июля

Организаторы чемпионата мира решились пойти на большие перемены, которые понравятся далеко не всем.

В «Формуле-1» готовится революция. Новый регламент и потолок зарплат в следующем году могут изменить чемпионат до неузнаваемости, однако изменения на этом не заканчиваются. Организаторы хотят поменять традиционный формат уик-энда ради большей непредсказуемости и зрелищности. 6 июля на «Гран-при Великобритании» будет опробован формат сокращенных гонок.

В погоне за зрителем

«Формула-1» известна своим консерватизмом. Лишь с приходом новых промоутеров в 2017-м году чемпионат стал делать шаги навстречу публике. Новые владельцы привлекли фанатов в интернете. Развитие социальных сетей, появление платного сервиса для просмотра всех этапов, а также запуск сериала на «Нетфликсе» уже принесли плоды: третий год подряд наблюдается рост аудитории, а во время уик-эндов «Ф-1» находится в трендах социальных сетей. Теперь же главной задачей является поддержания роста популярности чемпионата. И на этот раз организаторы занялись изменениями внутри самой «Формулы».

Вечное доминирование «Мерседеса» с вкраплением редких побед «Феррари» и «Ред Булла» и с отсутствием реальной борьбы за чемпионство отталкивает многих. Сейчас королевские гонки сильно напоминают футбольную бундеслигу, где каждый год Дортмунд или «быки» из Лейпцига пытаются навязать «Баварии» борьбу за титул, в которой победителем все равно выходит Мюнхен. Но «Формула-1» пытается отделаться от звания «чемпионата одной команды» и вводит новые правила, чтобы уменьшить разрывы между коллективами. Потолок зарплат и новый регламент в следующем году призваны придать зрелищность и непредсказуемость. В погоне за таким эффектом организаторы уже в этом сезоне запланирован радикальный шаг — изменение традиционного формата уик-энда «Гран-при».

Болид Даниэля Риккардо. Фото AFP

Субботний спринт

Организаторы чемпионата любят ломать то, что хорошо работает, и в этот раз досталось субботним заездам. Эксперимент с квалификацией в 2016-м году был признан провальным, однако разговоры о новом формате все равно велись каждый год. В прошлом сезоне едва не дошло до старта в гонках с реверсивной решеткой, однако «Мерседес» быстро заблокировал эту идею. Теперь же новым приоритетом в «Формуле-1» является проведение субботних спринтерских гонок. Все детали нового формата еще не раскрыты, но уже сейчас есть представление, что нас ждет в ближайшем будущем. Привычная квалификация, которая будет проходить в пятницу, определит стартовый порядок не на воскресную гонку, а на субботний спринт. Спринтерский заезд будет похож на то, что уже сейчас есть в «Формуле-2»: это будет гонка протяженностью сто километров с лимитом по времени в один час. За субботний заезд также будут даваться очки, но организаторы еще не определили, кому именно и в каком количестве. По результатам спринта формируется стартовый порядок на главную гонку в воскресенье.

По задумке такой формат не должен кому-то давать преимущества, как это было в случае с реверсивной решеткой. Спринт призван насытить уик-энд зрелищностью, убрав скучные пятничные тренировки и добавив борьбы в субботу. На этой неделе команды согласовали финансовые условия, так что официального объявления о нововведениях стоит ожидать уже скоро. Более того, организаторы понимают, что идея может провалиться, поэтому сначала спринт введут не на постоянной основе. Как первая проба, спринтерские гонки должны были пройти в этом году в Италии, Бразилии и Канаде, однако босс «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил только британский Силверстоун в качестве места проведения эксперимента.

Болиды во время гонки. Фото Reuters

Приживется ли спринт в будущем?

Далеко не всем понравилась идея нового формата уик-энда. Пилоты «Астон Мартина» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл раскритиковали нововведение, заявив, что в «Формуле-1» есть более насущные проблемы. С ними сложно не согласиться, ведь квалификация никогда не являлась причиной, почему многие люди считали «Формулу-1» скучной. Какой смысл проводить дополнительные гонки, если проблема не в количестве, а в качестве заездов. Не до конца понятно, положительно ли повлияет нововведение на борьбу за титул чемпионата, ведь главный кубок теперь можно будет выиграть в субботу перед заключительной гонкой сезона. Таким образом, вся драма финала может сойти на нет. Спринт обесценивает главную воскресную гонку, что приведет и к статистической неразберихе.