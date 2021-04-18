Боттас спас Хэмилтона от провала. Льюис чудом остался лидером чемпионата

Ферстаппен доминировал в гонке, которая ознаменовалась множеством аварий

Гран-при Эмилия-Романьи

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 22,000

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 23,702

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,579

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 27,036

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 51,220

7. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 51,909

8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 52,818

9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 64,773

10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 65,704

11. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 66,561

12. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 67,151

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 73,184

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Николас Латифи (Канада, Williams).

Уик-энд в Италии еще сильнее закрутил драму в чемпионате. Макс Ферстаппен отвечает Хэмилтону своей убедительной победой, тогда как сам британец мог остаться без очков в гонке. Более того, в стане «Мерседеса» назревает война между Боттасом и гонщиком, который претендует на его место в следующем году.

Перес вклинивается в борьбу лидеров

Результаты квалификации «Гран-при Эмилия-Романьи» немного поменяли привычный расклад сил перед воскресной гонкой. Льюис Хэмилтон взял 99-й поул в карьере, который, по мнению команды, стал сюрпризом. «Мерседес» не ожидал примерить на себя роль лидера, так как «Ред Булл» представлялся главным фаворитом уик-энда в Италии. Однако ни Ферстаппен, ни Перес не выжали максимум на своих быстрых кругах в субботу, чем и воспользовался Хэмилтон. Более того, внутри «быков» тоже было неспокойно. Никто не ожидал, что Перес окажется впереди своего напарника уже во второй квалификации сезона. Для мексиканца это стал первый в карьере старт со столь высокой позиции на решетке. Такой расклад сильно подогрел интерес к гонке, ведь «Мерседес» находился в уязвимой позиции: Боттасу, чтобы помочь напарнику в гонке, требовался быстрый прорыв с восьмой позиции. Финн провалил квалификацию, а узкая специфика итальянской трассы лишь усложняла задачу «Мерседесу» и Валттери в частности.

По прогнозу дождь должен был сопровождать весь уик-энд в Имоле, однако все пятничные и субботние сессии прошли посуху. Осадки выпали в самый подходящий момент — перед стартом гонки. Первый сектор трассы был полностью залит дождем, на других же участках было сухо. В итоге практически все, кроме Гасли, Окона и двух «Хаасов», которые выбрали дождевые шины, стартовали на промежуточном комплекте резины. Дождь, сражение лидеров и непредсказуемость — давно старт гонки не представлялся столь интригующим.

Агрессивный старт Ферстаппена позволил ему обогнать Переса. Макс пошел в атаку на лидирующий болид Хэмилтона, дошло даже до контакта, но благодаря своему рискованному маневру голландец сумел пройти Льюиса. Напарник Ферстаппена Перес пропустил на старте Леклера, но еще хуже старт получился у второго «Мерседеса». Боттас опустился на десятую строчку, что сделало завоевание двойного подиума недостижимой задачей. Позади лидеров большие проблемы испытывал Николас Латифи. Канадец вылетел с трассы, а после возвращения на трек не заметил Мазепина, что привело к столкновению. После контакта с Никитой Латифи закончил свою гонку в стене, а на трассу выехала машина безопасности.

Ферстаппен контролирует гонку

Пейскар успокоил бешеный темп гонки. После первых кругов стало понятно, что промежуточные шины являются лучшим выбором на гонку, поэтому в «Альпин» быстро зазвали Окона. Шумахер также перешел на промежуточный комплект, однако свежие шины не были главной причиной пит-стопа немца. Мик на первых кругах гонки потерял управление и сломал переднее антикрыло о стену, после чего и был вынужден заехать на питлейн. Еще один инцидент под пейскаром произошел уже с Серхио Пересом. Мексиканец вылетел с трассы, пропустил Риккьярдо и Гасли, но быстро вернул себе позиции. По правилам так делать запрещено, поэтому вскоре Серхио получил штраф в десять секунд.

Бодрый рестарт не принес особенных изменений в пелотоне, но яростная борьба продолжилась на всех этажах. Ландо Норрис после провала на старте так быстро отыгрывал позицию за позицией, что в «Макларене» попросили Риккьярдо пропустить напарника по команде в борьбе за пятую строчку. Гасли падал все ниже и ниже в таблице, так как решил остаться на дождевых шинах. Команда обнадеживала француза, говоря ему, что скоро будет новый заряд дождя, но обещанные осадки так и не случились. Это привело к тому, что многие команды постепенно зазывали своих гонщиков за сликами. В «Ред Булле» решились первыми провести пит-стоп для лидера, на что «Мерседес» ответил, зазвав своего пилота на следующем круге. В итоге Макс так и остался впереди Льюиса, а Леклер и Норрис оказались позади благодаря штрафу Переса.

Расселл и Боттас спасают гонку Хэмилтону

34-й круг ознаменовался кошмаром для «Мерседеса». Хэмилтон вылетел в гравий и чудом сумел вернуться на трассу с поломанным передним антикрылом. Он откатился на девятую строчку, но последующий красный флаг спас гонку британца. Причиной остановки послужила авария Боттаса и Расселла. Во время обгона Джордж задел травяное покрытие, из-за чего влетел в бок параллельно едущего Валттери. Оба болида закончили гонку в стене. Разозленный Расселл подошел к Боттасу выяснять отношения, что добавило головной боли боссу «Мерседеса» Тото Вольфу. Огромное количество обломков на трассе не позволяло продолжить гонку, и команды ждали рестарта в боксах.

Вторая часть заезда прошла по сухому асфальту, при этом прорыв Хэмилтона добавил еще больше напряжения борьбе за подиум. Ферстаппен быстро оторвался от всех и гнал за своей первой победой в сезоне. Норрис на рестарте ловко обошел Леклера и оставил «Феррари» позади. Второму «Ред Буллу» не было суждено составить Максу компанию на подиуме: Перес вылетел с трассы и откатился в конец пелотона, где ему предстояла борьба с Феттелем за всего лишь 12-ю строчку. К удивлению, Хэмилтону изначально тяжело давался прорыв. Льюис постепенно обгонял пилотов «Макларена» и «Феррари», но первая позиция была для британца недосягаема.

Проблемы в «Мерседесе»

Ферстаппен убедительно выиграл «Гран-при Эмилия-Романьи», но все равно по сумме очков остался позади Хэмилтона в чемпионате. Британец, несмотря на вылет, сумел вернуться на вторую позицию и показать быстрейшее время круга, которое позволило ему остаться лидером зачета. Ландо Норрис стал гонщиком дня, завоевав подиум для «Макларена» после провального старта. Более того, британец закрепился на третьей позиции в чемпионате. «Феррари» также может записать этот уик-энд себе в актив, набрав много очков за двойной финиш в пятерке.

Стоит ждать жестких комментариев от Расселла и Боттаса, которые остались недовольными аварией. Джордж претендует на место Валттери в «Мерседесе», поэтому их перепалка может стать главной историей нынешнего сезона. Худшей командой, ожидаемо, стал американский коллектив «Хаас». Шумахер на финише опередил Мазепина почти на целую минуту. Потрясающий чемпионат продолжится через две недели уик-эндом в Португалии.

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 44. 2. Макс Ферстаппен — 44. 3. Ландо Норрис — 27. 4. Шарль Леклер — 20. 5. Валттери Боттас — 15. 6. Карлос Сайнс — 14. 7. Даниэл Риккьярдо — 14. 8. Серхио Перес — 10. 9. Ленс Стролл — 7. 10. Пьер Гасли — 4. 11. Кими Райкконен — 2. 12. Юки Цунода — 2. 13. Эстебан Окон — 1. 14. Антонио Джовинацци — 0. 15. Себастьян Феттель — 0. 16. Фернандо Алонсо — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 59. 2. Red Bull — 54. 3. McLaren — 41. 4. Ferrari — 34. 5. Aston Martin — 7. 6. AlphaTauri — 6. 7. Alfa Romeo — 2. 8. Alpine — 1. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.