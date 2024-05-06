«Изгнал призраков «Гран-при» в Сочи». «Формула-1» чествует нового героя

Британец Ландо Норрис на «Макларене» одержал в Майами долгожданную дебютную победу в карьере.

На «Гран-при Майами» произошло крайне редкое по меркам современной «Формулы-1» событие — победу одержал вовсе не трехкратный чемпион мира и лидер нынешнего сезона голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Успех сопутствовал британцу Ландо Норрису на «Макларене». Таким образом, 24-летнй пилот сумел снять своеобразное проклятие, наконец-то выиграв в королеве автоспорта. Кто знает, возможно, Ландо войдет во вкус и устроит настоящее сражение Максу за титул? Примечательно, сам Норрис первым делом вспомнил о «Гран-при» — 2021 в Сочи, после которого к нему приклеилось обидное прозвище.

Обидный ярлык после гонки в России

Такое впечатление, что сейчас дебютному успеху Норриса радуется вся «Ф-1». Даже в такой конкурентной и жесткой среде Ландо не нажил себе врагов, у него репутация открытого, честного, добродушного парня. Которого уж точно нельзя назвать эгоистом. Напротив, молодой британец долгое время боролся с синдромом самозванца — то есть с трудом признавал собственные успехи и достижения. А с достижениями все было в порядке. В 2018-м в 18 лет Норрис стал вторым в общем зачете «Формулы-2», уступив только соотечественнику Джорджу Расселу, который старше его на полтора года.

К тому моменту в «Макларен» уже давно вели юного таланта и решили сделать на него ставку. Ландо дебютировал за рулем «Макларена» на «Гран-при Австралии» — 2019 и уже на своей второй гонке (в Бахрейне) финишировал в шестерке. Чемпионат он закончил 11-м, а в следующем, ковидном сезоне впервые поднялся на подиум (третий в Австрии) и занял девятое место в итоговом зачете пилотов.

Сезон-2021 стал для него фактически прорывным — четыре подиума и шестое место в общем зачете. Но при этом и разочаровывающим — на «Гран-при России» в Сочи Норрис лидировал, но в дождь вопреки советам команды отказался заезжать за промежуточной резиной, не справился с управлением и в итоге финишировал только седьмым. Поражение получилось очень болезненным, особенно с учетом жесткой реакции СМИ. Многие, обыгрывая его фамилию, начали называть его Lando No-wins (в вольном переводе Ландо Безпобедный). И чем больше проходило гонок без побед, тем обиднее звучало это неприятное прозвище.

В итоге к «Гран-при Майами» он стал лидером по числу подиумов (15) без выигранных гонок. Хотя восемь раз находился в шаге от успеха, финишируя вторым. Мало того, конкуренты, включая Ферстаппена и британца Льюиса Хэмилтона, очень комплиментарно отзывались о мастерстве Ландо. Влиятельный советник «Ред Булл» Хельмут Марко не скрывал, что он очень хочет заполучить Норриса в напарники к Ферстаппену, но тот связан многолетним соглашением с «Макларен». И, похоже, команда наконец-то отплатила ему за лояльность, сделав грамотные обновления и без того достаточно быстрого болида.

Ландо Норрис празднует победу на «Гран-при Майами». Фото USA Today Sports

Мотивация после оскорблений

В Майами в спринте Норрис попал в аварию и сошел уже на старте, да и в квалификации стал лишь пятым после двух болидов «Ред Булл» и «Феррари». Однако скорость у него была, что Ландо и доказал на дистанции. И к тому же фортуна наконец-то повернулась к нему лицом — сейфити-кар в середине гонки появился в тот момент, когда конкуренты заехали на пит-стоп, а Ландо — нет. Поэтому он воспользовался машиной безопасности и вышел в лидеры. И надо отдать ему должное, на второй половине дистанции Норрис был бесподобен, даже не дав шанса Ферстаппену приблизиться.

«Мне нравится зайти в социальные сети и лайкнуть комментарии людей, которые меня оскорбляют, мне это чертовски нравится, заставляет меня улыбаться больше всего на свете, особенно прозвище Lando NoWins, это стало чем-то особенным», — вспомнил после победы Норрис. Он был особо воодушевлен тем, что сумел доказать людям, не верящим, что он способен выигрывать «Гран-при».

«Победой в Майами я изгнал призраков «Гран-при» в Сочи. Тогда, в 2021 году, в России ситуация была совсем другой, многие люди говорят гадости о той гонке в моем исполнении. Да, я упустил тогда победу. Не справился со своей работой, да и мы как команда не справились. Многие сомневались, что я могу выигрывать гонки, выступать под давлением, особенно когда позади Макс. Но в этом году я чувствую себя очень уверенно, гораздо лучше справляюсь со своими мыслями и концентрируюсь на своей работе», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Поздравлениями в адрес Норриса отметились Ферстаппен, Хэмилтон, испанец Фернандо Алонсо и другие — все признали, что этот успех заслужен. А также тот факт, что «Макларен» прямо сейчас очень быстр. В чемпионате Норрис с 83 очками сейчас занимает пятое место, но от идущего вторым мексиканца Серхио Переса на «Ред Булл» отстает всего на 18 очков. Да и Ферстаппен не так далеко — в 53 очках. Если Ландо и его команда и дальше будут столь же сильны, то, возможно, в сезоне-2024 появится-таки долгожданная интрига.

Формула-1. «Гран-при Майами»

1. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»)

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — отставание 7,612

3. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») + 9,920

4. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») + 11,407

5. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») + 14,650

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») + 16,585

7. Юки Цунода (Япония, РБ) + 26,185

8. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») + 34,789

9. Фернандо Алонсо (Испания, «Астон Мартин») + 37,107

10. Эстебан Окон (Франция, «Альпин») + 39,746

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 136; 2. Серхио Перес — 101; 3. Шарль Леклер — 98; 4. Карлос Сайнс — 85; 5. Ландо Норрис — 83; 6. Оскар Пиастри — 41; 7. Джордж Расселл — 37; 8. Фернандо Алонсо — 33; 9. Льюис Хэмилтон — 27...