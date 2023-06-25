«Формула-1» готова отказаться от шин из Румынии и Турции? Звериное лицо капитализма

Королевскую серию пытаются спасти революцией, пачками денег и сменой шин.

Для «Формулы-1» сезон-2023 скорее проблемный, чем удачный. Во-первых, в нем еще меньше интриги, чем в прошлом, а тот был не в пример скучнее 2021-го, когда трон перешел от одного долговечного доминатора — Хэмилтона к другому — Ферстаппену. Хотя с посещаемостью гонок все в порядке, но это объяснимо — цифры будут меняться с лагом, многие берут билеты за год вперед. Как дополнительная проблема — отмена «Гран-при России» в прошлом году из-за санкций и «Гран-при Эмилии-Романьи» в этом из-за наводнений.

Негодуют уважаемые люди

Последние гонки «Формулы» превратились в чистую формальность, если говорить о борьбе за первое место. Ферстаппен выиграл все из них, причем уже несколько этапов подряд ни на секунду не уступает лидерства. Об этом же говорит в недавнем подкасте Formula For Success Эдди Джордан, бывший директор одной из команд «Формулы-1».

— Со временем Макс Ферстаппен станет лучшим гонщиком в истории. Макс настолько хорош. Но мне совсем не понравились несколько последних гонок — смотреть их было до смерти скучно. Из-за того, что Макс настолько хорош, сейчас гонки даже скучнее тех, которые мы видели в эпоху Михаэля Шумахера, — позволил себе критику человек, в команде которого дебютировал Красный Барон.

Среди причин и выросшая надежность машин, которая практически исключает массовые сходы, и обилие сейфти-каров, и введение зон безопасности вдоль трасс, из-за которых ошибки пилотов заканчиваются не вылетом в гравий, а выездом за траекторию, за который тебя может пожурить судья. Сейчас немыслимы гонки в стиле Монако-1996, когда до финиша добрались всего три машины. Многие болельщики скучают по дозаправкам, которые расширяли диапазон тактических маневров.

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Партнера Ферстаппена могут попросить на выход

Что еще характеризует этот сезон — отсутствие борьбы за чемпионат даже между партнерами по самой сильной команде. В отличие от сезона-1989, когда внутри «Макларена» разбирались Сенна и Прост, или сезона-2016, когда Росберг одолел Хэмилтона и сразу ушел из гонок. Происходящее сейчас в «Ред Булл» скорее напоминает псевдобитвы Шумахера с Баррикелло или Хэмилтона и Боттаса.

В связи с чем в «Ред Булл» проговорились о планах заменить Серхио Переса. Последние три гонки он стартовал вне первой десятки и не смог похвастаться такими же прорывами, которые бывали у Ферстаппена. Сейчас между двумя лидерами зачета 69 очков — это расстояние трех побед. И хотя руководитель команды Кристиан Хорнер заявил, что мексиканцу нужна поддержка команды, консультант и один из влиятельных менеджеров Хельмут Марко дал понять, что от него ждут большего:

«После Сильверстоуна Риккьярдо будет три дня пилотировать нашу машину на тестах, организованных «Пирелли». И тогда мы сможем оценить, на что он реально способен.

Перес в любом случае выступает за нас дольше, чем изначально планировал. Мы просто должны думать о том, кто его сменит, и изучать все возможные варианты», — цитирует 80-летнего Марко британская пресса.

Вряд ли подобные новости могут сильно поддержать Переса в условиях кризиса в выступлениях. Желающих перейти в «Ред Булл» и выигрывать на «самовозке» гения-инженера Эдриана Ньюи — целый пелотон и толпа молодых гонщиков из собственной программы.

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Смена шин и новые производители

Параллельно с тем, как проблему с интригой в чемпионате решает «Ред Булл», свои планы у «Формулы-1». Например, в ней всерьез задумались об уменьшении массы (не путать с Фелипе) машин. После «Гран-при Монако» эксперты говорили о том, что обгоны на городских улочках стали еще сложнее из-за увеличивающихся размеров машины — их надо уменьшать.

Сейчас «Формула-1» рассматривает введение нового регламента — хотя уже меняла его недавно, и интриги это не добавило. Но сезон-2026 для серии должен стать революционным — там ждут несколько новых производителей, в том числе «Ауди», «Порше» и «Кадиллак».

В желании поменять еще что-нибудь чиновники «Ф-1» могут выбрать нового шинного поставщика. Сейчас им является итальянская «Пирелли», производящая шины в Румынии и Турции. Это может случиться уже в 2025 году. Главный конкурент — японский «Бриджстоун», уже имевший опыт работы в «Формуле-1», причем как монополистом, так и в условиях конкуренции с «Мишлен». Самый известный момент той эпохи — скандал на «Гран-при США», когда все мишленовцы покинули трассу на прогревочном круге.

Однако чтобы понимать, почему в «Формуле-1» так тяжко с конкуренцией, надо видеть данные о мощностях, необходимых для заявки в тендере. Так, вложенные шинными гигантами суммы достигнут 100 миллионов долларов, а на заводах «Пирелли» над шинами для «Ф-1» работает 1000 (!) сотрудников. Кроме того — обеим компаниям придется представить проекты шин на 2025 и 2026 годы сразу, поскольку регламент сменится и образцы будут выглядеть по-разному.

Вряд ли смена шинного поставщика сильно поменяет расклад сил, но гигантоманию и гонку вооружений, в которую превратился автоспорт, необходимо ограничивать. А как это сделать в условиях жесткого западного капитализма — до конца непонятно.