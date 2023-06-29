«Феррари», «Мерседес» или Алонсо — кто испортит домашний «Гран-при» Ферстаппену и «Ред Булл»?

Королевская серия готовится к старту на коронной трассе Макса.

В нынешнем сезоне «королевских гонок», где главные награды почти уже гарантированы тандему Макса Ферстаппена и «Ред Булл», последним нерешенным вопросом остается момент, когда голландец официально оформит свой третий титул. Ближайший этап в австрийском Шпильберге не сможет дать ответ по чисто математическим причинам, но как минимум приблизит Ферстаппена к чемпионству еще на 25 зачетных баллов, а возможно, и на все 34! «Гран-при Австрии», где лидер «Ред Булл» за карьеру праздновал уже три виктории (чаще Макс побеждал только в Мексике — четыре раза), в этом году примет еще и спринт-гонку, вероятно, чтобы продлить удовольствие «быков» на их домашнем этапе. Однако именно фактор спринта может внести сумбур в победное шествие Ферстаппена и дать редкий шанс его конкурентам, которые только начали включаться в борьбу.

Ферстаппена сравнивают с Сенной, «Ред Булл» — с «Макларен»

На фоне безоговорочного доминирования Макса Ферстаппена за рулем (очередного) гениального болида Эдриана Ньюи и отсутствия других значимых новостей спикеры из формульного паддока накануне гонки в Шпильберге приступили к усиленному прославлению связки «Ред Булл». Например, Герхард Бергер, экс-напарник Айртона Сенны, в одном из недавних интервью прямо сравнил пока еще двукратного чемпиона мира с легендарным бразильцем. Более аргументированным комплиментом стали исторические параллели от экспертов с победной серией «Макларен» в сезоне-1988. Знаменитый красно-белый МР4/4 позволил тогда «макам» одержать 11 побед подряд, пока серия не завершилась недоразумением на «Гран-при Италии». В Монце у Алена Проста сгорел мотор, но еще более шокирующим стал сход именно Сенны, которого за два круга до финиша на пути к верной победе протаранил круговой. В итоге безукоризненную статистику британской команды в том году испортила одна-единственная победа «Феррари».

Фото Reuters

Насколько велики шансы «Ред Булл» Ферстаппена повторить или даже превзойти достижение «Макларен» времен Сенны, можно судить хотя бы по высказываниям все того же Герхарда Бергера, к слову, выигравшего упомянутую гонку в Монце-1988. По мнению ветерана «Формулы-1», сегодняшний RB19 превосходит соперников даже больше, чем творение другого выдающегося конструктора с Альбиона, Гордона Мюррея, 35 лет назад. Поэтому вероятность, что рекорд падет уже в течение следующего месяца, когда в Венгрии и Бельгии пройдут соответственно 11-я и 12-я гонки сезона, крайне высока. На данный момент у Ферстаппена и Переса на двоих восемь побед подряд, и, похоже, помешать этому, как и в конце 80-х, может, разве что, недоразумение.

Против «Ред Булл» — плохая форма Переса

Без преувеличений стоит сказать, что в 2023-м именно на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге, который последние годы считается идеальным треком для техники «быков», команду Ферстаппена поджидает ряд потенциальных сложностей. Главным вызовом станет, конечно же, спринт-гонка в субботу, увеличивающая вдвое риск повредить машину. Особенно если учесть, что прогнозы в этот день обещают хаотичные осадки. Заряженность Макса на борьбу вкупе с возможной расслабленностью из-за большого отрыва в чемпионате вполне могут сыграть с ним злую шутку. Правда, даже самые апокалиптичные сценарии, в которых Ферстаппен разбивает болид и получает штраф перед стартом в воскресенье, все равно не отменяют шансов на победу или хотя бы подиум. Уж слишком быстр «Ред Булл» и идеальны находки его стратегов. Или все-таки нет?

Серхио Перес. Фото AFP

Замеры с предыдущего этапа в Канаде показали, что «Феррари» по традиции собрала, вероятно, самый быстрый мотор в пелотоне, чья мощь нивелировалась все это время (тоже традиционно) проваленной аэродинамической концепцией. Элегантный ход с пит-стопами от командного мостика Скудерии все в той же Канаде, правда, показал, что коллектив под руководством Фредрика Вассера далеко не безнадежен и может находить неожиданные решения. Дополнительным бонусом для «ферраристов» стали «бесплатные тесты» прямо накануне «Гран-при Австрии» в рамках так называемого съемочного дня. Одним из итогов этих испытаний могло стать решение привезти на предстоящую гонку новое переднее антикрыло. Итальянцы явно решили сделать ставку на один из немногих скоростных треков в календаре.

Наконец, любой осечкой Ферстаппена обязательно воспользуются «Мерседес» и «Астон Мартин», все сильнее оспаривающие второе место в чемпионате. К тому же Максу скорее всего придется «тянуть» этот «Гран-при» в одиночку, так как напарник, Чеко Перес, по последним сообщениям, прибыл на этап больным и уже официально пропустит из-за проблем со здоровьем предстоящую пресс-конференцию. Мексиканец еще успевает восстановиться до начала свободных заездов, но как быстро он сможет «вработаться» в крайне плотный гоночный уик-энд после заминки на самом старте и всего с одной тренировкой — вопрос открытый.

Ред Булл Ринг

Длина круга — 4318 м

Количество кругов — 71

Дистанция гонки — 306,452 км



Расписание «Гран-при Австрии»

30 июня

14.30 Свободная практика

18.00 Квалификация

1 июля

13.00 Квалификация спринт-гонки

17.30 Спринт

2 июля

16.00 Гонка