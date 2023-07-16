Хэмилтон снова угодил в скандал с женщинами. Странная кампания по продлению контракта

Льюис изменил Шакире, не успев официально назвать ее своей пассией.

Британские бульварные СМИ опубликовали новые подробности бурной личной жизни семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. Главный бабник королевской серии замечен во время отдыха на яхте в Средиземном море с двумя известными женщинами. Наверное, отпуск был бы исключительно личным делом звездного гонщика, если бы он в данный момент не использовал для продления контракта с «Мерседес» свой возможный роман с другой знаменитой дамой — певицей Шакирой. Все это придает скандальный оттенок новому этапу в карьере британского пилота.

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

33 гонки без побед

Команда «Мерседес» обещала объявить о новом соглашении с Льюисом перед «Гран-при Канады» (18 июня), а затем — перед «Гран-При Великобритании» (9 июля). Однако этого до сих пор не произошло. Вместо этого пошли слухи о том, что Хэмилтона или его напарника Джорджа Расселла может заменить нынешний лидер «Феррари» Шарль Леклер. Экс-пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что дело не только в завышенных финансовых требованиях британского ветерана (по слухам, он требует 250 миллионов фунтов стерлингов за пять лет), но и в его неверии в прогресс «Серебряных стрел».

— Команда «Мерседес» в странном положении, и у меня уже есть сомнения, что Льюис останется в чемпионате, — считает бывший пилот королевской серии Дэвид Култхард. — Нам постоянно говорят, что контракт в ближайшее время будет подписан. Почему его не подписывают? Не думаю, что им надо узнать друг друга, — они давно вместе и уже выиграли несколько титулов.

«Мерседес» доминировал в «Большом цирке» на протяжении долгих лет, что позволило Льюису повторить рекорд Михаэля Шумахера. Для окончательного оформления звания величайшего в истории Хэму не хватает еще одного титула, однако резкое ухудшение конкурентоспособности машин немецкой команды делает задачу трудновыполнимой. А таланта для личного подвига семикратному чемпиону мира, видимо, не хватает. С 5 декабря 2021 года он не выиграл ни одной гонки — без побед он уже обходится 33 старта кряду.

Том Круз и Шакира на этапе «Формулы-1». Фото Global Look Press

Неоднозначная измена

В ситуации, когда Льюис не может добиться прогресса и позитивных публикаций благодаря победам на трассе, его менеджеры выбрали спорный способ привлечения внимания — при помощи слухов об амурных похождениях гонщика. Почти три месяца все мировые таблоиды заполнены сообщениями о романе 38-летнего холостяка с 46-летней поп-дивой Шакирой. Колумбийская певица недавно пережила громкий разрыв со знаменитым футболистом Жераром Пике. И теперь якобы нашла утешение в объятиях Хэмилтона.

Пару видели вместе на яхте во время «Гран-при Майами». После этого Шакира побывала в паддоке «Формулы-1» в ходе «Гран-при Испании». Ну, а на вечеринке после гонки в Сильверстоуне колумбийка и британец зажигали до 3.30 ночи. Многие сомневаются в искренности этих отношений, поскольку легенда сцены — идеальная персона для подержания интереса нецелевой аудитории к фигуре Хэмилтона, команде «Мерседес» и королевской серии в целом. А ситуация, при которой звезды играют в отношения ради пиара в шоу-бизнесе, совсем не редкость.

Дженни Стрэй Спетален. Фото Global Look Press

Один из аргументов в пользу этой теории — «измена» Льюиса Шакире во время отдыха на Ибице после ГП Великобритании. Папарацци сделали многочисленные снимки Хэмилтона на яхте в компании с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес и 20-летней дочерью норвежского миллиардера Дженни Стрэй Спетален. Последняя обожает светскую жизнь и считается одной из самых завидных невест Европы. Ее отец Ойстейн Стрэй Спетален — известный портфельный инвестор и в прошлом вкладывался в футбольный клуб «Волеренга».

33-летняя Эйса Гонсалес снялась в нескольких голливудских фильмах и сейчас снимается в картине Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны». На яхте с Хэмилтоном также были замечены австралийский кинорежиссер Баз Лурманн и его жена Кэтрин Мартин. Разумеется, все это не значит, что теперь у гонщика отношения со Спетален или с Гонсалес. Однако шума в таблоидах его отпуск на Ибице наделал немало. Особенно с учетом предыдущих любовных похождений Льюиса. Правда, раньше слухи об отношениях с моделями, актрисами и певицами были лишь дополнением к яркой карьере пилота. Теперь же романы британца затмили его общественную деятельность и вызывают гораздо больший интерес публики, чем его выступления за рулем болида.