Риккардо вернулся в «Формулу-1» с черного хода. Чем это грозит Пересу?

Если австралиец блеснет в «Альфа Таури», он может снова стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

В «Формуле-1» между Гран-при Великобритании и Венгрии произошла замена пилота. Один из самых ярких и позитивных пилотов современности австралиец Даниэль Риккардо со скамейки запасных «Ред Булл» возвращается к гонкам. Правда, не в главную команду «быков», а в дочернюю. В «Альфа Таури» Риккардо заменит голландца Ника де Вриса, не оправдавшего надежд. Причем главным пострадавшим из-за этой перестановки может вскоре стать... Серхио Перес. Мексиканец, приунывший в последнее время, вполне может быть выдворен из «Ред Булл», если Риккардо проявит себя в оставшихся гонках сезона-2023, а сам Перес не придет в себя.

Замена напрашивалась

Безусловно, увольнение де Вриса напрашивалось. Особенно зная характер главного человека в гоночной программе «Ред Булл» доктора Хельмута Марко. Пусть 28-летний Ник и является соотечественником Ферстаппена, а «Альфа Таури» в нынешнем сезоне считается одной из самых медленных машин «Ф-1», результаты де Вриса все равно оставляли тягостное впечатление. Даже на фоне японца Юки Цуноды экс-чемпион «Формулы-Е» и «Формулы-2» смотрелся явно проигрышно, за 12 гонок (с учетом спринтов) не только не попав в топ-10 и не набрав очки, но и ни разу не поднявшись в итоговом протоколе выше 14-го места.

О том, что де Вриса могут «высадить» из кокпита «Альфа Таури», заговорили еще минувшей весной, после того как голландец провалил несколько стартовых гонок. При этом доктор Марко в середине мая заявлял о желтой карточке для Ника и не исключал его замены. Пусть и говорил, что появление в кокпите «Альфа Таури» Риккардо исключено. Впрочем, через месяц риторика Марко смягчилась — он дал понять, что австралиец проведет шинные тесты на болиде «Ред Булл» в Сильверстоуне после Гран-при Великобритании, чтобы в команде «оценили его текущие возможности».

Официальной информации с тестов нет, но, по словам различных инсайдеров, Даниэль проявил себя очень неплохо, показав конкурентоспособное время, позволившее ему занять место в первом ряду стартовой решетки Гран-при вместе с Ферстаппеном. Если так, значит, австралиец, который в нынешнем сезоне выполнял обязанности запасного пилота «Ред Булл», действительно пришел в себя после провального периода в «Макларене» и находится в неплохой гоночной форме.

Даниэль Риккардо. Фото AFP

Не только шампанское из ботинка

34-летний Риккардо — один из самых успешных и опытных пилотов «Формулы-1», прославившийся не только тем, что на подиуме пил шампанское из ботинка. Он дебютировал в «Ф-1» в 2011-м и с тех пор провел 232 гонки, одержал восемь побед, 32 раза побывал на подиуме, трижды взял поул, установил 16 быстрейших кругов, набрал 1311 очков и дважды финишировал на третьем месте в общем зачете чемпионата. Ничего не скажешь, солидная коллекция.

В свое время именно яркие выступления Риккардо в «Ред Булл» поспособствовали уходу из этой команды четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля. Именно Дэн был напарником россиянина Даниила Квята в «Ред Булл», которого по ходу сезона 2016 года отправили в «Альфа Таури», взяв в главную команду Ферстаппена. С Максом Дэн поначалу сражался практически на равных, пилоты даже столкнулись на Гран-при Азербайджана-2018. В итоге в команде предпочли более молодого и перспективного Ферстаппена, хотя в трех совместных сезонах австралиец дважды (2016 и 2017) опережал пилота из Нидерландов по очкам.

Сам Риккардо в 2019-м ушел на хороший контракт в «Рено», где изредка отмечался на подиуме, а в 2021-м оказался в команде «Макларен». Именно он принес «Макларен» в позапрошлом сезоне на Гран-при Италии первую победу за девять лет, однако в 2022-м сник, сильно уступая по результатам напарнику британцу Ландо Норрису. В итоге в команде, несмотря на действующий контракт с Дэном, предпочли выплатить крупную сумму (по слухам, от 10 до 20 миллионов долларов) за разрыв соглашения и взяли на место ветерана — австралийца Оскара Пиастри. Что же касается Риккардо, то он заговорил об усталости от гонок и желании взять перерыв в карьере, хотя вскоре заполучил место резервиста в «Ред Булл». Уже тогда пошли слухи, что таким образом в команде решили подстегнуть Переса.

Серхио Перес. Фото Reuters

И в начале сезона Серхио действительно выступал великолепно, побеждал и на равных сражался с Максом. Вот только затем последовал резкий спад — в последних Гран-при Перес на чемпионской машине смотрелся крайне слабо. В пяти последних гоночных уик-эндах Перес лишь раз попал на подиум (Макс выиграл пять Гран-при плюс еще спринт в Австрии) и теперь отстает от Ферстаппена на гигантские 99 очков. Так что Марко уже не скрывает, что смотрит по сторонам.

В частности, доктор Хельмут на днях грустил, что Норрис связан длительным контрактом с командой «Макларен». Да и сам Дэн не скрывает, что возвращение в команду, где он показывал свои лучшие результаты в карьере, — его главная цель, а «Альфа Таури» — лишь средство ее достижения. «Для меня возвращение в «Ред Булл» было бы как сказка. Честно говоря, это стало бы сказочным завершением карьеры здесь, если бы я смог сделать это по-своему. Наверное, мне придется пробиваться, но было бы очень приятно вернуться», — недавно заявил он. И если Перес продолжит хандрить, а весельчак Риккардо стабильно начнет превосходить Цуноду, такой вариант развития событий на сезон-2024 выглядит вполне реалистично.