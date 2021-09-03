Фанаты Ферстаппена устроят ад Хэмилтону в Нидерландах. «Формула-1» возвращается на родину Макса

Болельщики голландца окажут жаркий прием лидеру сезона.

«Гран-при Нидерландов» станет долгожданным этапом для одного из главных претендентов на титул нынешнего сезона Макса Ферстаппена. «Зандворт» будет новой ареной сражений между голландцем и Льюисом Хэмилтоном, которого в Нидерландах ждет тяжелый уик-энд.

Возвращение долга болельщикам

Предыдущий этап в Бельгии получился одним из самых неоднозначных в истории чемпионата. Плохие погодные условия позволили провести яркую квалификацию, однако гонка полностью прошла в режиме машины безопасности. Несмотря на отсутствие реальной борьбы на «Спа-Франкоршам», организаторы все же раздали первой десятке половинчатые очки. По итогам лжегонки на подиуме оказались Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Благодаря этому Ферстаппен сократил отставание от Хэмилтона в чемпионате до трех очков.

После такого фарса на «Гран-при Бельгии» болельщики ждут возмещения ущерба хотя бы в виде увлекательного этапа в Нидерландах. «Зандворт» возвращается в календарь чемпионата впервые с 1985 года. Трибуны будут переполнены оранжевой армией болельщиков Ферстаппена. Это придаст дополнительную мотивацию Максу. Хэмилтона же ждет один из сложнейших уик-эндов в карьере. Британец явно получит волну свиста в свой адрес, особенно из-за инцидента на его домашней гонке на «Сильверстоуне», где Льюис выбил Макса на первом круге. Остроте сражения за победу в Нидерландах добавит и фактор неопределенности. Никто из нынешних гонщиков не знает, чего можно ожидать от новой трассы. На «Зандворте» положен новый асфальт, а бэнкинг с большим углом наклона делает трек в некоторых участках почти овальным. Это будет интригующая гонка как для гонщиков, так и для зрителей.

Ждать ли зрелища?

Однако не все пилоты ожидают зрелищного этапа. Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли уверен, что заезд в Нидерландах будет напоминать гонку в Монако, где практически невозможно обгонять. Дело в том, что «Зандворт» является слишком узкой трассой для болидов «Формулы-1».

В эти выходные также пройдут гонки молодежной «Формулы-3» и женской «Формулы-W». Если и в этих чемпионатах будут проблемы с обгонами, то «Гран-при Нидерландов» рискует превратиться в скучное зрелище. Тем не менее положение некоторых пилотов и команд в королевском классе вынудит гонщиков рисковать даже на таком узком треке.

Для напарников лидеров сезона Валттери Боттаса и Серхио Переса в Нидерландах появляется новый шанс успешно начать вторую половину сезона. В Бельгии пилоты провалили квалификацию, а мексиканец и вовсе разбил болид по пути на стартовую решетку. Несмотря на продления Переса в команде и неопределенность с будущим Боттаса в чемпионате, гонщикам сейчас критически важно не провалить этап. Возможно, именно Валттери и Серхио больше всех будут рисковать с обгонами на «Гран-при Нидерландов».

Новый вызов для Мазепина

В Нидерландах продолжится сражение за третью строчку в командном зачете. По итогам этапа в Бельгии «Макларен» вновь вырвался вперед. Теперь команда Зака Брауна опережает «Феррари» на 3,5 балла. На «Спа-Франкоршам» пилот «Макларена» Ландо Норрис настолько уверенно выглядел в квалификации, что многие пророчили британцу поул. К сожалению, Ландо разбил болид в третьем сегменте, однако Даниэл Риккьярдо сумел принести команде четвертое место и несколько баллов. Интересно будет посмотреть, кто из гонщиков «Макларена», «Феррари» или другой команды не из топ-4 окажется лучшим из остальных в «Зандворте».

Лучшим из остальных на этот раз вряд ли станет пилот «Уильямс» Джордж Расселл. Феноменальный успех британца в дождевой Бельгии станет одним из ярких моментов сезона, однако в Нидерландах «Уильямс» ждет «холодный душ». В условиях спокойного заезда команда не будет претендовать на очки и, скорее всего, будет бороться с пилотами «Альфа Ромео» и «Хаас».

Для россиянина Никиты Мазепина гонка на «Зандворте» станет новым вызовом. На «Гран-при Бельгии» гонщик «Хаас» получил в свое распоряжение новое шасси, которое оказалось намного легче предыдущего. Мазепин из-за нестабильных условий на «Спа-Франкоршам» не смог до конца почувствовать разницу. Однако в пятницу на тренировках посуху россиянин был впереди своего напарника Мика Шумахера. Никита выступал в Зандворте в «Формуле-3», однако сейчас трасса с новым асфальтом и бэнкингом станет для Мазепина абсолютно новым опытом.

Зандворт

Длина круга — 4.259 км

Количество кругов — 72

Дистанция гонки — 306,648 км



Расписание уик-энда

3 сентября, пятница

12.30 Первая тренировка

16.00 Вторая тренировка

4 сентября, суббота

13.00 Третья тренировка

16.00 Квалификация

5 сентября, воскресенье

16.00 Гонка