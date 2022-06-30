Хэмилтона могут отстранить от домашнего «Гран-при» из-за пирсинга

Тяжелая неделя семикратного чемпиона мира: после скандала с Пике — разборки с руководством FIA.

Конфликт Льюиса Хэмилтона и Международной федерации автоспорта (FIA), похоже, достиг точки кипения. В начале мая на «Гран-при Майами» британца заставили подчиниться правилам организации и снять многочисленные украшения. Льюис избавился от сережек, но отказался вынуть из носа пирсинг, заявив, что это просто невозможно. FIA дала ему крайний срок для решения проблемы, который истекает 30 июня. Если Льюис выйдет на пятничную практику в Сильверстоуне в пирсинге, ему могут запретить участвовать в домашнем «Гран-при Великобритании». Хотя в такое развитие событий верится с трудом.

Готов ли Бен Сулайем пойти до конца?

Сам Хэмилтон уже заявил, что не готов подчиняться этим правилам, а снять пирсинг он может только в межсезонье. FIA тоже не отступает. По крайней мере, на данный момент. Президент организации Мохаммед Бен Сулайем настаивает на том, что ранее не соблюдавшееся правило в отношении ювелирных изделий является важным вопросом безопасности гонщиков. Этот пункт регламента действует уже более 20 лет, но другие боссы FIA закрывали на него глаза.

Бен Сулайем говорит, что дело может дойти до реальной дисквалификации семикратного чемпиона мира, хотя вряд ли функционер пойдет на этот шаг именно в ближайший уик-энд. Скорее всего, все закончится для 37-летнего британца штрафом или выговором. Все-таки Сильверстоун — домашняя трасса Хэмилтона. Здесь он побеждал восемь раз — абсолютный рекорд (по пять побед у Джима Кларка и Алена Проста). Во многом ради него на трибуны придет около 100 тысяч человек. Понятно, что на стартовой решетке «Формулы-1» есть и другие британские пилоты, но Льюис однозначно любимец публики.

К тому же не стоит забывать, что на этой неделе Хэмилтон стал жертвой расистского скандала, который разгорелся вокруг довольно старого интервью трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике. Его поддержали большинство пилотов и команд королевской серии, а история вышла далеко за рамки «Формулы-1». Слова в защиту пилота «Мерседеса» высказали футболист «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан и известный бразильский писатель Пауло Коэлью. Если глава FIA решит применить к Льюису самые жесткие санкции прямо сейчас, то подвергнется сумасшедшей критики. Наверняка советники Бен Сулайем объяснят ему это. Хотя Хэмилтон нарушает правила и не готов идти навстречу.

Мгновенное наказание

Нельсону Пике отныне запретят посещать паддок Ф-1. На неопределенный срок (трехкратный чемпион мира редко бывает на гонках, хотя время от времени был замечен на домашнем «Гран-при Бразилии»). Официального решения по этому поводу пока не озвучено, но если он попросит аккредитацию, то ему в ней откажут, сообщает ESPN. Такое распоряжение лично подписал исполнительный директор Стефано Доменикали. И это несмотря на извинения Нельсона, в которых он отрицает расистский смысл использованного термина neguinho в отношении Хэмилтона.

«Я бы хотел прояснить ситуацию относительно своего прошлогоднего интервью, истории о котором сейчас циркулируют в СМИ. Я позволил себе необдуманные высказывания и не собираюсь отрицать свою вину, однако я бы хотел сообщить, что использованный мной термин широко и исторически используется в разговорном бразильском диалекте португальского языка в качестве синонима слова «парень» или «человек» и никогда не использовался как оскорбление, — заявил Пике. — Я бы никогда не позволил себе использовать то слово, которое мне приписывают при переводе на некоторые языки. И я решительно осуждаю любые предположения того, что это слово могло быть использовано мной как-то унизить гонщика из-за его цвета кожи. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, в том числе перед Льюисом, которого считаю невероятным гонщиком, но переводы, которые сейчас циркулируют во многих изданиях, попросту неверны. Дискриминации нет и не может быть места ни в «Формуле-1», ни в нашем обществе в целом, и я рад возможности прояснить свою позицию на этот счет».

Брат Нельсона сообщил, что их бабушка использовала слово neguinho, когда обращалась к внукам: «Это самое обычное, можно сказать — ласковое, обращение. Все, кто не согласен с этим — часть чертового лицемерного мира». Этот пост в социальных сетях лайкнула дочь Нельсона Пике Келли, которая с 2020 года встречается со звездным голландцем Максом Ферстаппеном. Журналисты наверняка спросят об этом пилота «Ред Булла» в ближайшие дни.