«Мы движемся в другую сторону». Хэмилтон требует лишить права голоса ветеранов «Формулы-1»

Семикратный чемпион мира выступил против свободы мнений в автоспорте.

Самый социально активный автогонщик мира Льюис Хэмилтон не удержался от того, чтобы вступить в полемику с ветеранами «Формулы-1» Берни Экклстоуном и трехкратным чемпионом королевской серии Нельсоном Пике. В мире автогонок целую неделю полыхал скандал, связанный с расистским высказыванием Пике в одном из интервью (и затрагивающим Хэмилтона напрямую). А как только Нельсон извинился и накал страсти начал немного стихать, гнев руководства «Ф-1» вызвал Экклстоун, высказавшийся в поддержку Владимира Путина. Все эти события вывели Льюиса из себя, и он потребовал отобрать трибуну у «стариков», поскольку их взгляды «не отражают мнение и перспективы нашего вида спорта».

Пережитки прошлого

Хэмилтон уже третий сезон проявляет удивительную для действующего спортсмена политическую активность, демонстрируя при этом крайне левые взгляды. Он вместе с движением Black Lives Matter сносил памятники «неправильным» историческим деятелям, фактически втянул «Формулу-1» в историю с коленопреклонением и борьбой против гомофобии, выступал за спасение лесов Амазонки, за освобождение политзаключенных в Бахрейне и много еще чего. Естественное, для такого человека правые взгляды представителей формулической «олд скул» — как кость в горле. А ведь многие из них — легенды автогонок, слова которых нельзя игнорировать.

Хотя скандал вокруг Нельсона Пике на самом деле носил не политический, а скорее лингвистический характер. Брутальный бразилец в одном из интервью употребил в отношении Хэмилтона португальское слово neguinho, которое можно перевести как «ниггер». Сам Пике уверяет, что оно не носило расистского окраса, а в разговорном бразильском сленге neguinho употребляется в качестве синонима слова «пацан» и никогда не использовалось как оскорбление. Тем не менее Нельсон все-таки публично извинился — и перед Льюисом, и перед всеми, кого удивил его комментарий. При этом 69-летний ветеран все равно в качестве воспитательной меры лишен аккредитаций на все гонки «Формулы-1».

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Однако Хэмилтону кажется, что этого наказания недостаточно. «Все эти проявления расизма являются пережитками прошлого, — заявил Льюис накануне «Гран-при Великобритании». — Речь не об одном человеке, не об использовании известного слова. Это общая картина. Эти старики, сознательно или нет, не согласны, что в спорте выступают такие, как я. Это же касается и женщин. Мы не должны давать таким людям возможность говорить. Дискриминация — это не то, что мы должны защищать и продвигать. За последние недели не проходило и дня, чтобы кто-то, кто не связан с нашими гонками уже много десятилетий, не сказал бы чего-то, что очень меня расстраивает.

Просто стань лучше как человек

Возмущение Льюиса вызвало и выступление Берни Экклстоуна в шоу «Доброе утро, Британия», в котором 91-летний бывший босс «Формулы-1» выразил поддержку президенту России. «Я поддерживаю его, потому что он является первоклассным человеком и верит в правильность того, что делает для своей страны. Я не жалею о своих чувствах к нему. Он не тот, каким его изображают на Западе. Насколько я понимаю, он хороший парень», — высказал Экклстоун мнение, не слишком распространенное в британских СМИ.

«Я просто не понимаю, почему мы продолжаем давать всем этим старикам возможность высказываться. Они продолжают говорить от имени нашего спорта, хотя мы движемся в совершенно другую сторону. Они не отражают мнение нашего спорта и наши планы, — парировал Хэмилтон. — Мы нацеливаемся на рост популярности в США, ЮАР и других странах. Нам надо смотреть вперед и давать возможность молодым выражать свое мнение. Пора действовать. Это вопрос к «Формуле-1» и к медиа».

Безусловно, Льюис, как и все остальные, имеет право на свою точку зрения, однако очень многие восприняли его как призыв к политической цензуре и как неуважение к заслуженным ветеранам автоспорта. И не совсем понятно, как можно воплотить на практике призыв Хэмилтона «заткнуть стариков», если они не говорят ничего, запрещенного законом. После комментариев Экклстоуна «Формула-1» выпустила заявление, в котором говорится, что высказывания британца «являются его личным мнением и резко контрастируют с современными ценностями спорта». Но все это — не более чем слова. Запретить ветеранам выражать свое мнение в современном мире просто невозможно. К тому же у Хэмилтона к некоторым из них давние личные счеты, из-за которых нынешние призывы семикратного чемпиона мира выглядят вдвойне некрасиво.

Напомним, что летом 2020 года Экклстоун разругался с движением Black Lives Matter и лично с Хэмилтоном, когда заявил, что «черные иногда тоже бывают расистами» и что снос памятников историческим деятелям на Западе — это «полнейшая глупость». «Постарайся не думать, какого цвета твоя кожа, подумай, какого цвета твой разум. Перестань завидовать. Просто стань лучше как человек», — обратился Берни к Льюису. Бывшего босса «Ф-1» поддержал и чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти, отметив, что Льюис «борется с проблемой, которой не существует». А трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт заявил, что в «автогонках всегда было место для людей всех рас и национальностей».