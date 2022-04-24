Пилоты «Ред Булл» разгромили «Феррари» на домашней территории Скудерии

Ферстапен и Перес принесли золотой дубль «быкам» в Италии, а Леклер и Сайнс теряют важные очки.

Гран-при Эмилии-Романьи

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:32.07.986

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 16,527

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 34,834

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 42,506

5. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 43,181

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 56,072

7. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 61,110

8. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 70,892

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 75,260

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 Круг

11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 Круг

12. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 Круг

13. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1 Круг

14. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 Круг

15. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 Круг

17. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 Круг

18. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 Круг

Не финишировали: Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)

После победы в квалификации и спринте Макс Ферстаппен не ощутил проблем и в основном заезде. Голландец выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», а его напарник Серхио Перес дополнил подиум. А в «Феррари» и Льюис Хэмилтон постараются забыть уик-энд в Имоле как можно скорее.

Дождь вернулся в Имолу

Если пятничная квалификация немного перемешала привычную стартовый распорядок пилотов на гонку, то спринт вернул все на свои места. Ферстаппен, пусть и с нервами, но не упустил первую строчку в субботней гонке. Леклер признал поражение в дуэли с голландцем, однако в «Феррари» ждали от монегаска только победы в воскресенье. Спринт нивелировал провальную квалификацию в исполнении напарников лидеров своих коллективов. Серхио Перес прорвался с седьмой строчки на третью, а Карлос Сайнс — с десятой на четвертую. Таким образом, первые два стартовых ряда основного заезда занимали гонщики «Ред Булл» и «Феррари», а это предвещало зрелищную схватку за триумф на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Пасмурная погода вернулась в Имолу, а за пару часов до гонки на трассе пошел сильный дождь. До старта осадки прекратились, но трек оставался мокрым. В прошлом году идентичные погодные условия подарили одну из самых интересных гонок последних лет. На этот раз все предпосылки указывали на не менее зрелищный заезд. Все пилоты выбрали на старт промежуточные шины, однако спрогнозировать следующий выбор покрышек гонщиков было невозможно. Трасса подсыхала, однако по прогнозу дождь мог еще вернуться на трек.

Шарль Леклер. Фото Reuters

Сайнс продолжает падение

Старт не принес ничего хорошего фанатам «Феррари». Леклер не только не атаковал Ферстаппена, но и упустил Переса, позволив «быкам» занять места лидеров. Более того, монегаск пропустил на третью строчку и Ландо Норриса. Сайнс же стал главным неудачником начала гонки. Испанец пропустил пилотов «Макларен», но в попытке вернуть позиции столкнулся с Даниэлем Риккьярдо и вылетел с трассы. Продолжить гонку Карлос был не в состоянии, и гонщик «Феррари» второй заезда подряд завершил в гравии. Риккьярдо после контакта с Сайнсом поехал в боксы и вернулся на трек последним.

Застрявшая в гравии «Феррари» ожидаемо привела к появлению машины безопасности. Перед этим на старте Кевин Магнуссен вырвался на пятую строчку, а Джордж Расселл — на шестую. Валттери Боттас, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и Юки Цунода замыкали десятку, а на 11-м расположился Льюис Хэмилтон. Еще до появления пейскара Мик Шумахер потерял машину на трассе и развернулся, задев болид Алонсо. В итоге немец откатился в конец пелотона, а испанец сошел с дистанции из-за повреждений.

На рестарте Леклер сразу же атаковал Норриса и без проблем прошел британца. Позади Расселл и Боттас, пусть и с трудом, но разобрались с Магнуссеном в сражении за пятую строчку. Позже пилоты перестали рисковать и идти на обгоны, так как подсохшая трасса позволяла сменить промежуточные шины на слики. Первым это сделать решился Риккьярдо, которому нечего было терять. По итогу австралиец практически ничего не отыграл, так как на следующих кругах все гонщики поехали в боксы за «медиумом».

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Ферстаппен обгоняет Хэмилтона на круг

После серии пит-стопов позиции в пелотоне в основном не поменялись. Леклер благодаря позднему пит-стопу на несколько секунд опередил Переса, однако мексиканец на прогретых шинах легко вернул себе позицию. Феттель опередил Магнуссена в битве за седьмую строчку, а Стролл сражался с Цунодой за девятую позицию.

Куда хуже дела шли у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Медленный пит-стоп и небольшое столкновение с Эстебаном Оконом на пит-лейне отбросили британца на 14-е место. Гонщик «Мерседес» застрял за Гасли и Албоном, но надеялся на возможный дождь, который обязан был снова перемешать пелотон. Тем не менее осадки так и появлялись, а кругов до финиша становилось все меньше. Более того, к этой группе подъехал лидер заезда Ферстаппен. Макс на круг обогнал Хэмилтона, и в боксах «Мерседес» воцарилась тишина, а на руководителе «Серебряных стрел» Тото Вольфе не было лица.

Гонка полностью успокоилась, и зрители увидели лишь один обгон: Магнуссен потерял еще одну позицию, проиграв сражение Цуноде. Тем не менее за 15 кругов до конца лидеры заезда поехали в боксы за новыми шинами. Первым сменил покрышки Леклер, а позже на «софт» перешли Перес и Ферстаппен. Монегаск быстро сократил отрыв от мексиканца, и Шарль еще успевал до финиша провести атаку на Серхио.

Первая грубая ошибка Леклера в сезоне

Погоня Леклера за Пересом не увенчалась успехом для монегаска. Шарль агрессивно атаковал поребрики на трассе, а в одном повороте сильно перестарался и влетел в стену. Леклер повредил шины и переднее антикрыло, но сумел продолжить гонку. После третьего пит-стопа Шарль забыл о борьбе за подиум и устремился за своим бывшим напарником по «Феррари» Феттелем.

«Быки» во главе с Ферстаппеном, который взял дополнительный балл за быстрейший круг в гонке, уверенно довели дело до победы. Перес дополнил золотой дубль для «Ред Булл». На подиуме гонку закончил и Ландо Норрис, который финиширует в тройке в Имоле второй год подряд. В борьбе за четвертое место участвовали Расселл и Боттас. В прошлом году пилоты столкнулись друг с другом в битве за десятку, а на этот раз гонщики провели чистое сражение, в которой победителем оказался британец. Леклер на последних кругах обогнал Феттеля и Цуноду в схватке за шестое место, но монегаск все равно остался разочарован собой. Пилоты «Феррари» провели откровенно провальный этап на домашней трассе. Тем не менее команда до сих пор остается на первом месте в Кубке конструкторов. Десятку заезда замкнули Магнуссен и Стролл, а Хэмилтон так и остался вне очковой зоны, не сумев пройти Гасли.

Пусть на этот раз гонка вышла не такой богатой на события, как прошлогодняя, но неудачи «Феррари» и триумф «Ред Булл» обострили ситуацию в чемпионате. Ферстаппен теперь отстает от Леклера на 27 баллов. Через две недели в дебютном «Гран-при Майами» Ферстаппен попробует еще больше сократить отрыв от Леклера в личном зачете.

Личный зачет: 1. Шарль Леклер — 86. 2. Макс Ферстаппен — 59. 3. Серхио Перес — 54. 4. Джордж Расселл — 49. 5. Карлос Сайнс — 38. 6. Ландо Норрис — 35. 7. Льюис Хэмилтон — 28. 8. Валттери Боттас — 24. 9. Эстебан Окон — 20. 10. Кевин Магнуссен — 15. 11. Даниэл Риккьярдо — 11. 12. Юки Цунода — 10. 13. Пьер Гасли — 6. 14. Себастьян Феттель — 4. 15. Фернандо Алонсо — 2. 16. Ленс Стролл — 1. 17. Александр Албон — 1. 18. Гуаньюй Чжоу — 1. 19. Нико Хюлькенберг — 0. 20. Николас Латифи — 0. 21. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Ferrari — 124. 2. Red Bull — 113. 3. Mercedes — 77. 4. McLaren — 46. 5. Alfa Romeo — 25. 6. Alpine — 22. 7. AlphaTauri — 16. 8. Haas — 15. 9. Aston Martin — 5. 10. Williams — 1