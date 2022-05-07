Хэмилтон и Феттель выступили с протестом против решения ФИА о штрафах за украшения

Международная автомобильная федерация изменила протокол проверки гонщиков, и не всем это понравилось.

Начиная с «Гран-при Майами» пилоты обязаны следовать предписаниям по поводу своего внешнего вида. Об этом заявил новый директор гонок Нильс Виттих еще перед «Гран-при Австралии». Тогда он напомнил гонщикам о требованиях снимать с себя украшения перед гонкой и использовании специализированного огнеупорного нижнего белья, одобренного ФИА. Сейчас же он объяснил причины, по которым данные требования становятся обязательными.

«В случае если пилоту вдруг может понадобиться медицинское обследование после аварии, наличие украшений на теле может спровоцировать серьезные трудности и усложнить данный процесс или даже усугубить травмы.

Применение неогнеупорных тканей в контакте с кожей гонщика, особенно синтетических материалов, способно ослабить защиту от теплопередачи и увеличить риск получения ожогов в случае пожара, а в худшем случае — одежда может оплавиться и осложнить лечение", — приводит ФИА слова Виттиха.

В чем суть правил

Теперь данные правила не просто становятся обязательными — за их исполнением будут внимательно следить. Перед началом гонок команды должны заполнять специальную форму, в которой подтверждают выполнение требований своими гонщиками. За ФИА же, в свою очередь, остается право проверки соблюдения правил. А в случае нарушения — и применения санкций.

«Украшения в виде пирсинга или металлических цепей на шее запрещены во время гонок, и пилоты могут быть проверены перед стартом. Металлические предметы, такие как украшения, при контакте с кожей могут снизить защиту от теплопередачи и таким образом увеличить риск ожогов в случае пожара. Украшения в дыхательных путях и/или вокруг них могут представлять особый дополнительный риск, если они сместятся во время аварии и будут проглочены или вдохнуты», — говорится в документах ФИА.

Данные требования регламентированы в соответствии с приложением L к Международному спортивному кодексу, согласно которому пилоты обязаны использовать комбинезоны, балаклавы, носки, обувь и нижнее белье, только соответствующие требованиям ФИА. Говоря об украшениях — ношение пирсинга и металлических цепочек во время соревнований воспрещается.

Причем данный запрет уже давно содержится в том самом приложении L к Международному спортивному кодексу — его ввели еще в 2005 году. Но конкретно сейчас ФИА решила усилить внимание к данному требованию. Среди причин СМИ считают недавнюю ситуацию с Миком Шумахером на «Гран-при Саудовской Аравии». Предполагается, что в ходе медицинского осмотра на нем был обнаружен кулон — личный талисман, который спортсмен никогда не снимает.

Что будет за нарушение требований

Нарушителей данного правила будут наказывать. Таким образом, команды и гонщики рискуют понести финансовые потери при несоблюдении требований, а также лишиться очков в чемпионате. Официально ФИА о штрафах не заявляла, но направила командам соответствующие рекомендации.

Как сообщает Auto Motor und Sport, первое нарушение будет стоить гонщику 50 тысяч евро и 25 тысяч условно. Во второй раз сумма удвоится — она составит уже 100 тысяч евро и в качестве дополнения — 25 тысяч евро за повторное нарушение. В третий раз сумма составит 250 тысяч евро, также нарушителя лишат очков в чемпионате (примерно до десяти).

Наказывать будут и за предоставление ложной информации об украшениях — то есть за заполнение той самой формы перед стартом гонки. За такой проступок придется заплатить штраф в 250 тысяч евро.

Украшения на руках Льюиса Хэмилтона во время пресс-конференции. Фото Reuters Фото Reuters

Реакция пилотов

Среди гонщиков особенно выделяется британец Льюис Хэмилтон, который очень любит носить украшения. И ФИА даже подтвердила факт того, что пилот не обязался следовать правилам. Технический делегат Джо Бауэр отметил, что команда «Мерседес» не указала в поданной форме готовность Хэмилтона следовать данным правилам.

Более того, семикратный чемпион мира пришел на пресс-конференцию перед «Гран-при Майами», надев на себя кучу украшений и трое часов! И, прокомментировав ситуацию, отметил, что не смог надеть еще больше.

«Сегодня я бы не смог надеть еще больше! Мне особо нечего добавить к тому, что я говорил в прошлый раз. У меня ощущение, что это как шаг назад. «Ф-1» делала шаги вперед, занималась более важными вещами — на них и нужно сосредоточить внимание. Наш спорт добился прекрасных успехов.

Сейчас мы в Майами, и это такая мелочь. Я в «Формуле-1» 16 лет и все эти 16 лет ношу украшения. Когда я в болиде, на мне только серьги и кольцо в носу, их не могу снять. Мне кажется, необходимости обращаться к этому нет. Попробую связаться с президентом ФИА. Я союзник «Формулы-1? и Мохаммеда. И считаю, что есть дела поважнее, на них и нужно сосредоточиться», — заявил Хэмилтон.

Себастьян Феттель. Соцсети Себастьяна Феттеля

Льюиса поддержали и другие гонщики. Немец Себастьян Феттель продемонстрировал свою позицию, выйдя к журналистам в трусах, натянутых на гоночный костюм.

«Думаю, нет нужды раздувать данный вопрос. На данном этапе тема в большей степени личная. У меня есть ощущение, что это в некотором смысле направлено против Хэмилтона. Мы обсуждаем нижнее белье — это что, самая интересная вещь для дискуссии?

В некотором плане это вопрос безопасности, конечно. Если машина загорится, могут быть неприятные последствия. С другой же стороны, это вопрос личной свободы. Мы взрослые люди, чтобы делать выбор за пределами болида, значит, достаточно взрослые и для принятия решений в самом болиде", — приводит RaceFans слова Феттеля.

Исключение для Хэмилтона

Для британского гонщика все-таки сделали исключение — ФИА разрешила пилоту «Мерседеса» оставить пирсинг в носу. Как сообщает The Race, ФИА пришла к мнению, что Хэмилтон соблюдает правила в Майами и ему не грозят санкции в этот уик-энд. Семикратный чемпион мира все-таки убрал украшения из ушей, однако ему сделали исключение для пирсинга в носу. Так как его невозможно вынуть.

Однако данное исключение не постоянное — Льюис может носить свой пирсинг в течение двух ближайших «Гран-при». Придется ли ему удалять украшение в дальнейшем — пока неизвестно. Но позиция ФИА по данному вопросу кажется четкой и однозначной.