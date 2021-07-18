Британец выбил на старте своего главного соперника и победил при домашних трибунах

Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:58.23,284

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) —3,871

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 11,125

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 28,573

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 42,624

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 43,454

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.12.093

8. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.14.289

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.16.162

10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.22.065

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.25.327

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

13. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1 круг

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1 круг

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull).

Десятая гонка нынешнего сезона запомнится роковым столкновением между двумя лучшими гонщиками последних лет. Чрезмерно агрессивный старт в исполнении лидеров сезона закончился жуткой аварией на первом круге. Макс Ферстаппен оказался в барьере, а Льюис Хэмилтон победил на глазах своих фанатов.

Итоги спринта

Результаты спринта подогрели немалый интерес к основной гонке. По итогам спринтерской квалификации Льюис Хэмилтон не удержал позади себя Макса Ферстаппена, однако основная борьба в гонке между «Мерседесом» и «Ред Буллом» должна была пройти в неравных составах. Грубая субботняя ошибка Серхио Переса на выходе из поворота «Беккетс» привела не только к провалу мексиканца в спринте, но и к старту с пит-лейна в воскресенье. Тем не менее Ферстаппен уже не раз тащил на себе «Ред Булл» в одиночку, так что большая интрига в схватке за победу сохранялась и после неудачи одного из «быков» в спринте.

Боевитая суббота в исполнении Джорджа Расселла не обошлась для него без последствий. Британцу все же не суждено было стартовать внутри очковой десятки, так как он получил штраф за контакт на первом круге спринта с Карлосом Сайнсом. Пенализация отбросила британца на 12-ю строчку, но Джордж все равно рассчитывал побороться за первые очки в сезоне. Благодаря свободному выбору покрышек на старт Расселл сделал решение в пользу «медиума» на первом отрезке. Однако его стратегия не стала исключительной, и только лишь Серхио Перес выделялся от остальных, выбрав «хард» на старт.

Агрессивный старт лидеров приводит к аварии

Хэмилтон, по примеру Ферстаппена в спринте, сразу же полез в атаку на старте воскресной гонки. Такого агрессивного начала заезда лидеры сезона еще ни разу не демонстрировали. Первая половина круга прошла в жесткой борьбе, и пилоты чудом не столкнулись на одной из прямых «Сильверстоуна». Макс Ферстаппен удерживал первое место, но Хэмилтон каждый поворот прессинговал настолько сильно, будто судьба за титул решается здесь и сейчас. В итоге поворотом «судьбы» стал «Копс». Именно там произошло роковое столкновение. Хэмилтон в очередной раз полетел атаковать Ферстаппена, но Макс не собирался выпускать британца лидером из коварного правого поворота. Льюис задел правое заднее колесо голландца и отправил его в шинный барьер. Ферстаппену удалось выбраться из болида после жуткого столкновения, однако удар был настолько сильным, что ему потребовалось медицинское обследование. «Ред Булл» был буквально раскромсан, а барьеры нужно было привести в порядок, поэтому незамедлительным решением дирекции гонки стал показ красного флага.

Столкновение между лидерами было лишь вопросом времени. На первых этапах сезона Ферстаппену и Хэмилтону удавалось вести корректную борьбу, которая была на грани. Весной было тяжело выделить фаворита этого противостояния, но летом Ферстаппен громил Хэмилтона каждую гонку. Напряжение нарастало, а потеря лидерства в чемпионате сильно ударила по амбициям Льюиса. Именно поэтому британец решился на такой риск в гонке с домашними трибунами. Ферстаппен же никогда не был готов отступать, поэтому корректная борьба заканчивается тогда, когда риски повышаются. Неизбежное столкновение Хэмилтона и Ферстаппена войдет в историю «Формулы-1».

Рестарт остается за Леклером, Хэмилтона «награждают» штрафом

Еще до остановки заезда благодаря столкновению Хэмилтона и Ферстаппена в лидеры успел выйти Шарль Леклер, который на старте обогнал Валттери Боттаса. Период красного флага затянулся на 40 минут, однако гонку решили возобновить стартом с места. Именно Леклеру предстояло защищать первую позицию от «Мерседесов». Рестарт прошел куда спокойнее, хотя без драмы не обошлось. Хэмилтон не так агрессивно боролся за первую позицию, что помогло Леклеру сохранить лидерство. Боттас же снова провалил старт и уступил третью строчку Ландо Норрису. На этом проблемы для «Мерседеса» не закончились. Судьи признали Хэмилтона виновным в столкновении с Ферстаппеном и дали британцу штраф в десять секунд, который он мог отстоять на пит-стопе.

На рестарте Алонсо и Феттель сражались за шестую строчку. Себастьян словно в свои худшие годы не смог оказать сопротивление испанцу и в борьбе сам развернулся и вылетел с трассы. Немец откатился в конец пелотона, из которого пытался выбраться Серхио Перес. Мексиканцу не удался стартовый резкий прорыв, но он постепенно подбирался к десятке, чтобы хоть как-то скрасить грустный этап для «Ред Булла». Гонка взяла умеренный темп до тех пор, пока отрыв между лидерами не стал сокращаться.

Сражение Леклера и Хэмилтона за победу

Внезапно Леклер начал жаловаться на проблемы с двигателем, и Хэмилтон резко приблизился к монегаску. До атаки дело не дошло, но пилот «Феррари» своими сообщениями по радио заставил поволноваться фанатов «Скудерии». Прессинг Хэмилтона не увенчался успехом, хотя британец даже со штрафом не терял надежду на победу. Серия пит-стопов несколько поменяла расклад среди лидеров. Медленная остановка «Макларена» выбила Ландо Норриса из борьбы с Боттасом за подиум. Льюис же после отбывания штрафа выехал позади Норриса и напарника, но быстро их прошел и погнался за Леклером. Хэмилтон каждый круг сокращал отрыв от лидера и на финише уже мог проводить свои атаки. Решающий обгон случился в злосчастном «Копсе», но на этот раз обошлось без столкновений. За три круга до конца Льюис вышел в лидеры и уже не отпустил победу. Леклер и Боттас замкнули подиум.

Ландо Норрис довольствовался четвертой строчкой, а его напарник финишировал прямо позади него. Карлос Сайнс совершил мини-прорыв на шестое место, Алонсо же добился седьмого результата. Стролл, Окон и Цунода замкнули десятку, а Перес так и не смог добраться до очковой зоны, пусть и забрал быстрейший круг в гонке. Благодаря своей победе и вылету Ферстаппена Хэмилтон сократил отставание в чемпионате до восьми очков. Интересно, что скажет сам Ферстаппен по поводу такой победы его главного соперника.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 185. 2. Льюис Хэмилтон — 177. 3. Ландо Норрис — 113. 4. Валттери Боттас — 108. 5. Серхио Перес — 104. 6. Шарль Леклер — 80. 7. Карлос Сайнс — 68. 8. Даниэл Риккьярдо — 50. 9. Пьер Гасли — 39. 10. Себастьян Феттель — 30. 11. Фернандо Алонсо — 26. 12. Ленс Стролл — 18. 13. Эстебан Окон — 14. 14. Юки Цунода — 10. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 1. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 289. 2. Mercedes — 285. 3. McLaren — 163. 4. Ferrari — 148. 5. AlphaTauri — 49. 6. Aston Martin — 48. 7. Alpine — 40. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0.