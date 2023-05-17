«Формула-1» отменила этап «Гран-при» в Имоле из-за непогоды

В «Формуле-1» приняли решение не проводить «Гран-при Эмилии-Романьи» в итальянской Имоле.

«После обсуждений между «Формулой-1», президентом FIA и компетентными органами было принято решение не проводить «Гран-при» в Имоле. Решение было принято из-за того, что невозможно безопасно провести мероприятие для наших болельщиков, команд и персонала, и это правильный и ответственный поступок, учитывая ситуацию, с которой сталкиваются города региона. Было бы неправильно оказывать дальнейшее давление на местные власти и службы экстренной помощи в это трудное время», — говорится в заявлении «Ф-1».

Ранее в итальянском регионе был объявлен красный уровень тревоги из-за проливных дождей. Ситуация в связи с погодными условиями не улучшается.

AlphaTauri сообщила, что наводнение не затронуло базу в Фаэнце. Команда делает все возможное, чтобы помочь своим сотрудникам и их семьях, посочувствует всем остальным пострадавшим и при необходимости готова оказать всю необходимую поддержку.

Итальянский Sky Sport сообщил, что в результате наводнения в Эмилии-Романьи погибли пять человек, еще несколько числятся пропавшими без вести, тысячи люди эвакуированы из своих домов.

«Гран-при Эмилии-Романьи» должен был пройти с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.