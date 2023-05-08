Ферстаппен в роли барона Мюнхгаузена. В Майами двукратный чемпион мира больно щелкнул по носу Переса

Макс прорвался к победе с девятого места.

«Гран-при Майами»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») —1:27:4238.241

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 5.384

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 26.305

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 33.229

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 42.511

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 51.249

7. Шарль Леклер («Феррари») — 52.998

8. Пьер Гасли («Альпин») — 55.670

9. Эстебан Окон («Альпин») — 58.123

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:02.945

Макс Ферстаппен как барон Мюнхгаузен сам вытянул себя из «болота», в которое попал после неудачной квалификации Гран-при Майами. Лидер «Ред Булл» стартовал только девятым, в то время как его напарник и главный конкурент в борьбе за титул Серхио Перес завоевал поул-позишн. Но мексиканец не смог воспользоваться шансом и одержать вторую подряд победу на этапах «Формулы-1». Виной тому шикарный пилотаж двукратного чемпиона мира на его первом отрезке на жестких шинах, благодаря чему Макс получил стратегическое преимущество и после своего пит-стопа без всякого труда обогнал Серхио. Таким образом, увеличив отрыв от Переса в чемпионате до 14 очков.

Интрига после квалификации

Вторая подряд (после Баку) городская гонка в целом произвела очень приятное впечатление. Обгоны шли в режиме нон-стоп, пилоты не давали скучать, совершая удачные атаки и контратаки едва ли не на каждом круге. Причем борьба шла на всех уровнях. Вернее, почти на всех. Соперничать с пилотами «Ред Булл» в Майами было действительно нереально — Перес и Ферстаппен заметно превосходили гонщиков из группы преследования в лице «Астон Мартина», «Феррари» и «Мерседеса». По идее, Серхио и Макс (а, скорее, Макс и Серхио) должны были легко и непринужденно занимать первую линию стартового поля.

Вот только идеал оказался недостижим. Серхио все сделал правильно, а вот Ферстаппен в третьем сегменте совершил, казалось, роковую с точки зрения борьбы за победу ошибся в первой попытке. В принципе, оставалась еще вторая попытка, но ее загубил для всех пилотов Шарль Леклер — монегаск попал в аварию и сессию досрочно прервали. Так Ферстаппен стал девятым, за что ругал себя: «Немного разочарован собой, я осложнил себе жизнь». Вряд ли его сильно порадовало, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял в квалификации только 13-е место, а Лэнс Стролл из «Астон Мартина» не вышел даже во второй сегмент, ведь Перес-то в субботу был безупречен. Но все изменилось в воскресенье.

Полная реабилитация

В общем-то не сказать, что Серхио провел откровенно слабую гонку. Он стартовал на «медиуме», в то время как Ферстаппен выбрал для прорыва самый жесткий состав — «хард». При этом Перес легко отбил после старта попытку атаки Фернандо Алонсо и потихоньку наращивал отрыв. Вот только делал он это слишком медленно, в то время как Макс совершил стремительный гоночный слалом — особенно шикарным выглядел двойной обгон Кевина Магнуссена и Леклера, воспользовавшись борьбой пилотов «Хааса» и «Феррари» между собой. Кстати, Магнуссен и Леклер подарили очень красивую борьбу не только в начале гонки, они и ближе к финишу устроили эффектное сражение с взаимным разменом позиций.

Вот только в финальной фазе Ферстаппен решал совсем другие задачи. После пит-стопа Переса (а с учетом износа тактика участников гонки подразумевала только одну остановку) он вышел в лидеры, причем держал прекрасный темп и не позволял Серхио на свежих жестких шинах сократить разрыв. Да, через какое-то время преимущество Макса снизилось на две — три секунды, но затем он взвинтил темп и увеличил зазор до 18 секунд. Ферстаппен, не исключено, мог выехать лидером после своего пит-стопа, но из-за небольшой заминки механиков вернулся на трассу сразу позади Серхио. Но может оно и к лучшему — никакого риска столкновения с напарником на непрогретых шинах.

Зато когда «медиум» Ферстаппена заработал, даже сопротивляться пилоту из Нидерландов было бессмысленно — он легко прошел Переса без всяких указаний с капитанского мостика «Ред Булл», пусть видимость борьбы Серхио и попытался изобразить. Кстати, эта победа стала для Ферстаппена 38-й в карьере — столько же было в составе «Ред Булл» у четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру в «Ф-1» в конце прошлого сезона. Да и вообще удар по интриге в борьбе за титул в Майами был нанесен серьезный — Макс на фоне Переса в гонке смотрелся впечатляюще.

Лучшим из остальных уже не в первый раз стал Фернандо Алонсо — испанский ветеран не только приехал на подиум в четвертой из шести гонок сезона-2023, но и успевал следить на больших экранах за сражениями в глубине напарника по «Астон Мартину» Стролла. Еще один ветеран Хэмилтон прорвался на шестое место, однако вряд ли может быть сильно доволен скромными для себя итогами Гран-при. Следующая гонка состоится 21 мая в Эмилии-Романьи.