Прогулка на яхте и ужин с Шакирой. Хэмилтон завел роман с поп-звездой?

Еще недавно семикратный чемпион «Формулы-1» говорил, что у него нет времени на личную жизнь.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в нынешнем сезоне не блещет — в общем зачете в сезоне-2023 британский пилот «Мерседеса» занимает только четвертое место, а на «Гран-при Майами» и вовсе финишировал лишь шестым, заметно уступив победителю Максу Ферстаппену из Нидерландов. Впрочем, по свидетельству очевидцев, Льюис далек от депрессии в связи с низкими по своим меркам спортивными результатами — в Майами он прекрасно проводил время в компании... певицы Шакиры. Поп-звезда сперва была замечена на стартовой решетке «Гран-при», а затем в компании Льюиса в ресторане и во время прогулки на лодке. Что породило предположения, что между 46-летней певицей и 38-летним автогонщиком вспыхнул роман.

Том Круз и Шакира. Фото Global Look Press

Пике в прошлом

Вообще на гоночный уик-энд «Формулы-1» в Майами собралось около шести десятков знаменитостей. Шакиру впервые заметили на «Гран-при» в компании Тома Круза. Ему, кстати, также приписывают отношения с певицей, хотя в окружении поп-звезды говорят, что Шакира и Том — просто друзья. Кстати, Хэмилтона и Круза также связывают давние дружеские отношения — Льюис называл актера «одним из самых милых людей, которых только можно встретить». Круз даже предлагал легенде «Ф-1» роль в фильме «Топ Ган: Мэверик», но не сложилось из-за пересечения съемок с гоночными уик-эндами.

Как бы то ни было, вскоре после гонки папарацци обнаружили Шакиру и Хэмилтона без Тома Круза в ресторане «Сиприани» — туда певица и пилот отправились после окончания «Гран-при Майами». А спустя несколько дней эту парочку заметили на лодке — Льюис галантно помог Шакире забраться в лодку, после чего они отправились на прогулку в компании еще одного известного спортсмена — двукратного чемпиона мира и призера Олимпийских игр по фехтованию на рапирах Майлза Чемли-Уотсона, который является давним другом Хэмилтона.

Никаких официальных подтверждений об отношениях Льюиса и Шакиры не поступало, но на данный момент и гонщик, и поп-звезда не связаны романтическими привязанностями. Как известно, Шакира относительно недавно (менее года назад) со скандалом порвала с мужем — известным футболистом Жераром Пике, который младше певицы ровно на десять лет (они родились в один день — 2 февраля). Звезда «Барселоны» и удачливый бизнесмен (его компания на протяжении нескольких лет проводила теннисный Кубок Дэвиса) расстался с Шакирой после 12 лет отношений. Причем инициатором разрыва была сама Шакира, уличившая мужа в измене. Довольно долго она с детьми оставалась с Барселоной, поскольку шла тяжба по поводу опеки над детьми — Миланом и Сашей. В итоге Шакира получила право полной опеки и перебралась с сыновьями как раз в Майами.

Николь Шерзингер. Фото Global Look Press

Шерзингер устала ждать

В свою очередь Хэмилтон недавно признался, что в последние годы у него не было долгих отношений. В качестве причины Льюис называл полную концентрацию на работе, то есть на «Формуле-1».

Впрочем, информация о романах автогонщика периодически появлялась. В 2016-м по информации ряда изданий он встречался с Винни Харлоу — необычной моделью с нарушением пигментации кожи. А в начале 2023-го после путешествия Хэмилтона в Антарктиду пошли разговоры о его романе с моделью Джулианой Наву, которая младше пилота на 13 лет. Известный сноубордист, многократный олимпийский чемпион Шон Уайт, который также в компании Льюиса летал в Антарктиду, опубликовал фото Хэмилтона и Навы в джакузи, пусть вскоре и удалил снимок.

Однако самая большая любовь Хэмилтона — певица Николь Шерзингер. Экс-вокалистка группы The Pussycat Dolls старше пилота на шесть с половиной лет. Певица и автогонщик встречались с 2007 года до начала 2015-го, после чего официально расстались. Как рассказывала Николь, она устала ждать предложения руки и сердца. Хотя сейчас она по-прежнему не замужем, пусть после Хэмилтона она на протяжении нескольких лет встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым — экс-бойфрендом россиянки Марии Шараповой.