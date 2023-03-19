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19 марта, 23:15

Перемена слагаемых. У «Ред Булл» второй дубль подряд несмотря на осечки Ферстаппена

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Серхио Перес.
Фото Reuters
Болид Макса Ферстаппена.
Фото AFP
Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Фото Reuters
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Состав лидеров остался как в Сахире, изменился лишь порядок.

«Гран-при Саудовской Аравии»
1. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1:21:14.894
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) —5,355
3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 25,866
4. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 30,728
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 31,065
6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 35,876
7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 43,162
8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 52,832
9. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 54,747
10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 64,826
11. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 67,494
12. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 70,588
13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 76,060
14. Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri) — 77,478
15. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 85,021
16. Логан Сарджент (США, Williams) — 86,293
17. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 86,445
18. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1L
Не финишировали: Александр Албон (Таиланд, Williams), Ленс Стролл (Канада, Aston Martin)

Вопреки ожиданиям второй этап сезона «Формулы-1», завершившийся в аравийской Джидде, вместо хаотичной борьбы на опасном городском треке пожаловал публике лишь очередные 50 кругов доминирования «Ред Булл». От предыдущего «Гран-при Бахрейна» гонка в фешенебельном квартале Корниш отличилась разве что вынужденной рокировкой лидеров у «быков» — место Макса Ферстаппена, который на протяжении уик-энда испытывал серьезные проблемы с техникой, временно занял его напарник на другой «тауриновой ракете», Серхио Перес.

Болид Макса Ферстаппена.
Фото AFP

В группе лидеров без перемен

Определенную долю интриги в «Гран-при Саудовской Аравии» смог внести лишь субботний вечер, когда события в квалификации пошли вопреки ожиданиям формульного сообщества и планам действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. Поломка трансмиссии уже в первом сегменте отправила голландца стартовать на далекое 15-е место — еще ниже одного из своих пока еще конкурентов, Шарля Леклера, схлопотавшего моторный штраф в 10 позиций. Учитывая крайнюю аварийность трассы в Джидде, доказанную двумя предыдущими «Гран-при», накануне старта картина вырисовывалась более чем интересная: Максу с Шарлем предстояло прорываться по узким и быстрым прямым, рискуя попасть в завал и столкнуться с аутсайдерами либо влететь в стену самим.

Льюис Хэмилтон. Тупик для «Феррари» и Хэмилтона? «Гран-при Саудовской Аравии» может стать ключевым этапом сезона

Однако реальность оказалась другой, и нынешняя гонка отметилась невероятно аккуратным вождением почти всех гонщиков. Единственным исключением стал, пожалуй, контакт новичка чемпионата Оскара Пиастри из «Макларена» и пилота «Альпин» Пьера Гасли, стоивший первому разбитого переднего крыла и, возможно, всей гонки. В остальном Леклер и Ферстаппен в разном темпе, но одинаково успешно смогли довольно быстро добраться до группы лидеров — монегаск за счет выбора софта на первый отрезок гонки, а Макс благодаря болиду, который проходил соперников даже с выключенным ДРС.

В дальнейшем гонка сложилась лучше для лидера «Ред Булл», а Шарль Леклер на пару с товарищем по «Феррари» Карлосом Сайнсом во многом проиграли от несвоевременных пит-стопов и выезда сейфти-кара. На финише обе красных машины остались позади не только двух «Ред Булл», но и «Мерседесов» с «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Ферстаппен в свою очередь, выйдя на второе место, вынужденно решил минимизировать риски и не стал навязывать борьбу напарнику Пересу. С одной стороны, Макс жаловался по радио на вновь забарахлившую трансмиссию, с другой — Кристиан Хорнер с большей долей вероятности не решился применять командную тактику уже на второй гонке чемпионата. Перес еще накануне заезда заявил, что рассчитывает на поул и победу, поэтому приказ уступить место мог вызвать в команде крайне неудобный конфликт в самом начале похода за трофеями.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Фото Reuters

Сезон закончен, или Где искать интригу на оставшиеся гонки

Итоговые результаты «Гран-при Саудовской Аравии» примерно отражают расклад сил на старте текущего чемпионата — недосягаемый «Ред Булл», который прошивает весь пелотон даже с последних рядов, за ним «Феррари» и «Мерседес» примерно на одном уровне, который ниже как минимум одного «Астон Мартин», если за его рулем Фернандо Алонсо. Алонсо, к слову, почти повторил на гонке в Джидде достижение великого Шумахера, взяв 100-й подиум в карьере, но рекорд продержался всего около получаса. Судьи, которые на этот раз сверхдотошно следили за испанцем, сочли, что он некорректно отбыл штраф за неправильную парковку на стартовой решетке, и лишил Нандо второго третьего места подряд. Тем не менее пилоту «Астон Мартин» не должно составить большого труда повторить успех уже на ближайших этапах.

Макс Ферстапен на&nbsp;подиуме. Ферстаппен поехал за третьим титулом. Итоги «Гран-при Бахрейна»

Что касается чемпионской борьбы, то вопреки явному отрыву «Ред Булл» от всех остальных команд, именно на «Гран-при Саудовской Аравии» наметился крайне рискованный момент для коллектива из Милтон Кейнса (где находится штаб-квартира британской команды). Дело в том, что с этой победой Серхио Перес, наверняка, почувствовал шансы на личный трофей в сезоне, тем более когда в конкурентах лишь один-единственный человек — пускай и напарник, а также лидер команды. До этого момента «Ред Булл» еще не имел дело с прямой борьбой за титул между Чеко и Максом, и до каких пределов она зайдет в 2023 году, остается только гадать.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 44. 2. Серхио Перес — 43. 3. Фернандо Алонсо — 30. 4. Карлос Сайнс — 20. 5. Льюис Хэмилтон — 20. 6. Джордж Расселл — 18. 7. Ленс Стролл — 8. 8. Шарль Леклер — 6. 9. Валттери Боттас — 4. 10. Эстебан Окон — 4. 11. Пьер Гасли — 2. 12. Кевин Магнуссен — 1. 13. Александр Албон — 1. 14. Нико Хюлькенберг — 0. 15. Ландо Норрис — 0. 16. Юки Цунода — 0. 17. Гуаньюй Чжоу — 0. 18. Ник де Врис — 0. 19. Логан Сарджент — 0. 20. Оскар Пиастри — 0.
Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 86. 2. Aston Martin — 38. 3. Mercedes — 38. 4. Ferrari — 26. 5. Alpine — 8. 6. Alfa Romeo — 4. 7. Williams — 1. 8. Haas — 1. 9. AlphaTauri — 0. 10. McLaren — 0.

Эрик Расулев

Формула-1
Астон Мартин
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
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