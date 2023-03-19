Перемена слагаемых. У «Ред Булл» второй дубль подряд несмотря на осечки Ферстаппена

Состав лидеров остался как в Сахире, изменился лишь порядок.

«Гран-при Саудовской Аравии»

1. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1:21:14.894

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) —5,355

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 25,866

4. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 30,728

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 31,065

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 35,876

7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 43,162

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 52,832

9. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 54,747

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 64,826

11. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 67,494

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 70,588

13. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 76,060

14. Ник де Врис (Нидерланды, AlphaTauri) — 77,478

15. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 85,021

16. Логан Сарджент (США, Williams) — 86,293

17. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 86,445

18. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1L

Не финишировали: Александр Албон (Таиланд, Williams), Ленс Стролл (Канада, Aston Martin)

Вопреки ожиданиям второй этап сезона «Формулы-1», завершившийся в аравийской Джидде, вместо хаотичной борьбы на опасном городском треке пожаловал публике лишь очередные 50 кругов доминирования «Ред Булл». От предыдущего «Гран-при Бахрейна» гонка в фешенебельном квартале Корниш отличилась разве что вынужденной рокировкой лидеров у «быков» — место Макса Ферстаппена, который на протяжении уик-энда испытывал серьезные проблемы с техникой, временно занял его напарник на другой «тауриновой ракете», Серхио Перес.

Болид Макса Ферстаппена. Фото AFP

В группе лидеров без перемен

Определенную долю интриги в «Гран-при Саудовской Аравии» смог внести лишь субботний вечер, когда события в квалификации пошли вопреки ожиданиям формульного сообщества и планам действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. Поломка трансмиссии уже в первом сегменте отправила голландца стартовать на далекое 15-е место — еще ниже одного из своих пока еще конкурентов, Шарля Леклера, схлопотавшего моторный штраф в 10 позиций. Учитывая крайнюю аварийность трассы в Джидде, доказанную двумя предыдущими «Гран-при», накануне старта картина вырисовывалась более чем интересная: Максу с Шарлем предстояло прорываться по узким и быстрым прямым, рискуя попасть в завал и столкнуться с аутсайдерами либо влететь в стену самим.

Однако реальность оказалась другой, и нынешняя гонка отметилась невероятно аккуратным вождением почти всех гонщиков. Единственным исключением стал, пожалуй, контакт новичка чемпионата Оскара Пиастри из «Макларена» и пилота «Альпин» Пьера Гасли, стоивший первому разбитого переднего крыла и, возможно, всей гонки. В остальном Леклер и Ферстаппен в разном темпе, но одинаково успешно смогли довольно быстро добраться до группы лидеров — монегаск за счет выбора софта на первый отрезок гонки, а Макс благодаря болиду, который проходил соперников даже с выключенным ДРС.

В дальнейшем гонка сложилась лучше для лидера «Ред Булл», а Шарль Леклер на пару с товарищем по «Феррари» Карлосом Сайнсом во многом проиграли от несвоевременных пит-стопов и выезда сейфти-кара. На финише обе красных машины остались позади не только двух «Ред Булл», но и «Мерседесов» с «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Ферстаппен в свою очередь, выйдя на второе место, вынужденно решил минимизировать риски и не стал навязывать борьбу напарнику Пересу. С одной стороны, Макс жаловался по радио на вновь забарахлившую трансмиссию, с другой — Кристиан Хорнер с большей долей вероятности не решился применять командную тактику уже на второй гонке чемпионата. Перес еще накануне заезда заявил, что рассчитывает на поул и победу, поэтому приказ уступить место мог вызвать в команде крайне неудобный конфликт в самом начале похода за трофеями.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Фото Reuters

Сезон закончен, или Где искать интригу на оставшиеся гонки

Итоговые результаты «Гран-при Саудовской Аравии» примерно отражают расклад сил на старте текущего чемпионата — недосягаемый «Ред Булл», который прошивает весь пелотон даже с последних рядов, за ним «Феррари» и «Мерседес» примерно на одном уровне, который ниже как минимум одного «Астон Мартин», если за его рулем Фернандо Алонсо. Алонсо, к слову, почти повторил на гонке в Джидде достижение великого Шумахера, взяв 100-й подиум в карьере, но рекорд продержался всего около получаса. Судьи, которые на этот раз сверхдотошно следили за испанцем, сочли, что он некорректно отбыл штраф за неправильную парковку на стартовой решетке, и лишил Нандо второго третьего места подряд. Тем не менее пилоту «Астон Мартин» не должно составить большого труда повторить успех уже на ближайших этапах.

Что касается чемпионской борьбы, то вопреки явному отрыву «Ред Булл» от всех остальных команд, именно на «Гран-при Саудовской Аравии» наметился крайне рискованный момент для коллектива из Милтон Кейнса (где находится штаб-квартира британской команды). Дело в том, что с этой победой Серхио Перес, наверняка, почувствовал шансы на личный трофей в сезоне, тем более когда в конкурентах лишь один-единственный человек — пускай и напарник, а также лидер команды. До этого момента «Ред Булл» еще не имел дело с прямой борьбой за титул между Чеко и Максом, и до каких пределов она зайдет в 2023 году, остается только гадать.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 44. 2. Серхио Перес — 43. 3. Фернандо Алонсо — 30. 4. Карлос Сайнс — 20. 5. Льюис Хэмилтон — 20. 6. Джордж Расселл — 18. 7. Ленс Стролл — 8. 8. Шарль Леклер — 6. 9. Валттери Боттас — 4. 10. Эстебан Окон — 4. 11. Пьер Гасли — 2. 12. Кевин Магнуссен — 1. 13. Александр Албон — 1. 14. Нико Хюлькенберг — 0. 15. Ландо Норрис — 0. 16. Юки Цунода — 0. 17. Гуаньюй Чжоу — 0. 18. Ник де Врис — 0. 19. Логан Сарджент — 0. 20. Оскар Пиастри — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 86. 2. Aston Martin — 38. 3. Mercedes — 38. 4. Ferrari — 26. 5. Alpine — 8. 6. Alfa Romeo — 4. 7. Williams — 1. 8. Haas — 1. 9. AlphaTauri — 0. 10. McLaren — 0.

Эрик Расулев