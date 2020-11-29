Выживший в огне Грожан и другие ужасы «Гран-при Бахрейна». Квят тоже участвовал в авариях

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят отметился в двух страшных инцидентах на «Сахире»

Гран-при Бахрейна

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:34.01,829

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 1,254

3. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 8,005

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 11,337

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 11,787

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 11,942

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 19,368

8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 19,680

9. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 22,803

10. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

11. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

14. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Racing Point), Ленс Стролл (Канада, Racing Point), Ромен Грожан (Франция, Haas)

Главным событием «Гран-при Бахрейна» стала кошмарная авария Ромена Грожана, который чудом выжил в пожаре. «Хаас» разлетелся по частям, но Ромену повезло выбраться из того, что осталось от болида. Хоррор в Бахрейне на этом не прекратился, и остальные инциденты гонки точно войдут в историю «Формулы-1».

Первый старт Квята в десятке на «Сахире»

Квалификация «Гран-при Бахрейна» не стала сенсационной, но подогрела особый интерес к заезду. Льюис Хэмилтон уверенно завоевал 98-й поул в карьере, что позволило британцу помечтать о юбилейной сотне уже в этом сезоне. Боттас и Ферстаппен не оказали сопротивления чемпиону в субботу, но в гонке намеривались отыграться.

Валттери и Макс также ведут борьбу за вице-чемпионство, так что воскресные искры ожидались и в их очной схватке. Напарник Ферстаппена Албон, несмотря на серьезное аварию в пятницу, сумел квалифицироваться четвертым. Позади лидеров привычное разнообразие: Перес — лучший из остальных, а дуэт из «Рено» — сразу позади мексиканца. В «Альфа Таури» могут записать квалификацию себе в актив. Пьер Гасли показал восьмой результат, а Даниил Квят впервые пробился в третий сегмент на этой трассе и начинал заезд десятым.

А вот и видео той самой аварии. Грожан столкнулся с Квятом и врезался в ограждение ?



Пилот чудом успел выскочить из болида. Кошмар:https://t.co/4SboRkGqp7 pic.twitter.com/5SnPBXilqM — Матч ТВ (@MatchTV) November 29, 2020

Грожан выжил в страшной аварии на старте

Все предстартовые расклады мигом потеряли значение из-за серьезного инцидента на первом круге. Ромен Грожан чудом выжил в самой страшной аварии за последние годы. Пилот «Хааса», чтобы избежать столкновения на прямой, отрулил в правую сторону, но француз не заметил позади идущий болид Квята. Даниилу, который провалил старт, некуда было деваться, и россиянин отправил Грожана в стену. «Хаас» взорвался, а машину разорвало напополам. Раздробленный болид и большой пожар испугали всех в паддоке «Формулы-1». Страшные сцены успокоила новость, что пилот сумел выжить в этом хорроре.

К счастью, маршалы успели помочь Ромену выбраться из огня. Как только вспыхнуло пламя, Грожан еле вылез из части болида, которая застряла в отбойнике. Спасатели помогли французу прийти в себя, но пилот находился в шоковом состоянии. Грожан получил многочисленные ожоги, у него также было подозрение на сломанные ребра. Его сразу же отправили в медицинский центр, что вызвало облегчение у всех зрителей. Чтобы заменить пробитый отбойник, потребовалось приостановить гонку на полтора часа. Во время периода красных флагов все пилоты успели посмотреть кадры страшного инцидента, но они не сомневались, что им предстоит продолжить эту гонку. Ромен сумел выжить в пугающей аварии, которая напомнила всем, что гонки — это прежде всего игра со смертью.

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I've seen in a moment ??? #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD — shuggy hugman (@hughegarty) November 29, 2020

Квят отправил в полет Стролла

До взрыва «Хааса» пилоты успели провести некоторые важные обгоны, которые повлияли на места при рестарте. Перемешанный пелотон вновь не сумел продержаться и круга без очередной жесткой аварии. И снова Квят оказался в центре внимания. Россиянин на рестарте был 15-м и рассчитывал как можно скорее отыграть утраченные позиции. Стролл буквально стал преградой для прорыва россиянина. Канадец не пустил Квята в поворот, что привело к столкновению. Россиянин поддел и отправил в полет «Рейсинг Пойнт». Лэнс в инциденте не пострадал, но ему пришлось выбираться из перевернутого болида. Судьи не оценили такой маневр Даниила, и он получил спорный штраф в десять секунд, что полностью испортило еще толком не начавшийся заезд.

Такой инцидент привел к появлению машины безопасности. В дальнейшем зрители наконец увидели долгожданную гонку, в которой Валттери снова собрал всевозможные неудачи. Еще во время рестарта финн получил прокол, что разрушило надежды не только на победу, но и на подиум. Долгое время второй «Мерседес» прошивал пелотон, но трасса была слишком требовательна к покрышкам. Именно поэтому частые пит-стопы постоянно отбрасывали Боттаса назад. В итоге Валттери завершил гонку восьмым, что лишь обострило битву за вице-чемпионство.

Two starts and twice Daniil Kvyat has been involved in a big crash today. Lance Stroll flips at the hairpin, but the Racing Point driver is out and okay. pic.twitter.com/6C5HkqojzP — Vincent Bruins (@VincentJBruins) November 29, 2020

Драма Переса на финише

Главная схватка за подиум развернулось между «быками» и Пересом. Ферстаппен отстоял вторую позицию, а бронзовым призером должен был стать «Рейсинг Пойнт». К большому сожалению для мексиканца, за несколько кругов до финиша двигатель на его розовом болиде загорелся. Смелые маршалы побежали тушить пожар, но один из них решил перебежать трассу прямо перед «Маклареном» Норриса, что чуть не привело к печально известному инциденту на «Гран-при Южной Африки» в 1977 году. Обошлось без трагедии, но этот «Гран-при Бахрейна» и без того войдет в историю. В итоге Албон замкнул подиум, который в очередной раз возглавил Льюис Хэмилтон. Нахватавший всех бед Даниил Квят закончил гонку 11-м, но этот уик-энд он запомнит надолго.

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 332. 2. Валттери Боттас — 199. 3. Макс Ферстаппен — 189. 4. Даниэл Риккьярдо — 100. 5. Серхио Перес — 100. 6. Шарль Леклер — 97. 7. Ландо Норрис — 86. 8. Александр Албон — 85. 9. Карлос Сайнс — 83. 10. Пьер Гасли — 69. 11. Ленс Стролл — 59. 12. Эстебан Окон — 41. 13. Себастьян Феттель — 33. 14. Даниил Квят — 26. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 4. 17. Кими Райкконен — 4. 18. Ромен Грожан — 2. 19. Кевин Магнуссен — 1. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 531. 2. Red Bull — 274. 3. McLaren — 169. 4. Racing Point — 154. 5. Renault — 141. 6. Ferrari — 130. 7. AlphaTauri — 95. 8. Alfa Romeo — 8. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0.