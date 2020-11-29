Страшная авария в Бахрейне. Машина взорвалась, пилот «Формулы-1» выскочил из огня

Ромен Грожан чудом избежал серьезных травм, попав в самую жуткую переделку сезона.

Что случилось

На старте гонки «Гран-при Бахрейна» загорелся болид пилота команды «Хаас» Ромена Грожана. При движении в плотной группе на первом круге он потерял управление, вошел в контакт с болидом «Альфа Таури» Даниила Квята, а потом вылетел с трассы и врезался в барьеры, после чего его машина оказалась в огне.

Со стороны это выглядело жутко — как настоящий взрыв. Гонка была сразу же остановлена красными флагами.

А вот и видео той самой аварии. Грожан столкнулся с Квятом и врезался в ограждение ?



Пилот чудом успел выскочить из болида. Кошмар:https://t.co/4SboRkGqp7 pic.twitter.com/5SnPBXilqM — Матч ТВ (@MatchTV) November 29, 2020

К счастью, Грожан пострадал не так серьезно, как это могло случиться при наихудшем раскладе. Француз получил небольшие ожоги ладоней и лодыжек и сам отправился на дополнительное медицинское обследование, а позже на вертолете — в местный военный госпиталь с подозрением на перелом одного или нескольких ребер.

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I've seen in a moment ??? #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD — shuggy hugman (@hughegarty) November 29, 2020

А вот его машину в буквальном смысле разорвало. Грожана спасло устройство безопасности Halo — титановая дуга, которая располагается вокруг головы гонщиков и защищает их от обломков в случае аварий.

Гонка была приостановлена и возобновилась в 18.35 по московскому времени.

Что говорят об аварии

Льюис Хэмилтон, пилот «Мерседеса»:

— Я так рад, что с Роменом все в порядке. Просто нет слов... То, что мы рискуем, это не шутка. Это я говорю тем, кто забывает, что в этом спорте мы ставим на карту собственные жизни, и мы любим дело, которым занимаемся. Я благодарен FIA за огромные усилия, которые предпринимаются в области повышения безопасности, это позволило Ромену уцелеть в такой переделке.

Гюнтер Штайнер, босс «Хааса»:

— Спасибо пожарным, маршалам и представителям FIA, сработавшим максимально оперативно! Это был по-настоящему пугающий инцидент. Несомненно, сегодня система Halo спасла Ромену жизнь. Мы видели, как его машина буквально пробила защитный барьер, нам повезло, что Ромен смог сам выбраться из кокпита. Это для меня гораздо важнее любого гоночного результата. Похоже, обошлось без серьезных травм, но давайте подождем, что скажут врачи.

Сразу после возобновления «Гран-при Бахрейна» машина Лэнса Стролла после контакта с болидом Даниила Квята перекувырнулась вверх колесами, и гонку снова остановили. Со Строллом все в порядке.