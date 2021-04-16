Хэмилтон и Ферстаппен продолжат битву в дождливой Италии. Ждем сенсаций

«Гран-при Эмилии-Романьи» даст ответы на вопросы, которые возникли после этапа в Бахрейне.

Ожесточенное сражение Хэмилтона и Ферстаппена продолжится в Италии, где трудно предсказать, у кого будет преимущество. Не стоит сбрасывать со счетов и их напарников, которым есть что сказать в Имоле. Также стоит следить за «Маклареном» и «Альфа Таури», у которых будет шанс на подиум, ведь прогноз обещает дождливый и интригующий уик-энд.

Второй раунд

Еще в начале прошлого года невозможно было представить, что автодром Энцо и Дино Феррари когда-либо вернется в календарь «Формулы-1». Однако в эти выходные Имола примет этап королевских гонок второй год подряд. Прошлогодний заезд превзошел ожидания по зрелищности. Напряженная концовка доказала, что и на современных болидах здесь можно гоняться и бороться. Тогда Хэмилтон не без везения оформил победу, хотя в тот день он явно не был главным героем. Ферстаппен яростно боролся с Боттасом, однако оба в концовке выбыли из борьбы за первое место. Если финну с поврежденным днищем удалось добраться до второй позиции, то голландец сошел с дистанции из-за взрыва покрышки. Полгода спустя за победу будут сражаться все те же лица, но итог этой битвы может оказаться совсем другим.

Имола является вторым этапом чемпионата и открывает европейский сезон. Первый раунд очного противостояния «Мерседеса» Хэмилтона и «Ред Булла» Ферстаппена остался за британцем, хотя по ходу уик-энда в Бахрейне фаворитом выглядел голландец. Обнадеживающий темп и мотивация Макса добавят огня в и без того жаркое противостояние «быков» с «серебряными стрелами» на «Гран-при Эмилии-Романьи». Есть надежда, что к двум очевидным кандидатам на первое место в Имоле приблизятся и их напарники. Боттас именно здесь в прошлом году завоевал поул, но конвертировать его в победу не получилось из-за технических проблем. Серхио Перес же, который тогда выступал еще за «Рейсинг Пойнт», по ходу гонки долго претендовал на подиум и запомнился смелыми обгонами. Теперь мексиканец проходит адаптацию в новой команде, а сложнейший первый этап на «Сахире» лишь закалил Чеко. «Мерседес» и «Ред Булл» будут бороться за победу на «Гран-при Эмилии-Романьи», однако им не стоит недооценивать ближайших соперников, которые могут удивить в этот уик-энд.

Яркий новичок

Прогресс Даниэля Риккьярдо повысили ожидания от выступления «Макларена» в этом сезоне. Оранжевые болиды выглядят грозной силой, но в этом году тягаться с «Ред Буллом» и «Мерседесом» им еще рановато. На «Гран-при Бахрейна» команда Зака Брауна сильно отстала от лидеров, пускай Ландо Норрис и показал высокий четвертый результат. «Макларен» точно не будет претендовать на чемпионство в этом году, однако подиумы им точно под силу. Более того, на пользу коллективу может пойти и внутрикомандное сражение между Норрисом и Риккьярдо. Ландо еще набирается опыта, но также быстро прогрессирует, что видно по его результатам. Даниэль же, наконец, может встретить достойное сопротивление от напарника по команде, ведь последний раз он получал реальный отпор только во времена соперничества с Ферстаппеном. На «Гран-при Эмилии-Романьи» «Макларен» постарается зацепиться за пятую строчку, но пилоты «Альфа Таури» могут им в этом сильно помешать.

В прошлом году именно «Альфа Таури» блистала в Имоле. Гасли показал высокий четвертый результат в квалификации, а Квяту немного не хватило до подиума в гонке. Агрессивные, но грамотные обгоны в исполнении россиянина стали украшением «Гран-при Эмилии-Романьи». Теперь сверкнуть предстоит многообещающему новичку Юки Цуноде, который поразил многих после первой гонки сезона. Японцу уже раздали много авансов, в паддоке «Формулы-1» считают, что Цунода — будущий чемпион мира. Большие ожидания от всего лишь второго уик-энда в карьере Юки могут повлиять на эмоционального японца, поэтому «Гран-при Эмилии-Романьи» покажет, как хорошо Цунода справляется с давлением.

Выбраться из кризиса

После провального первого этапа в исполнении Феттеля появились разговоры о замене немца на Хюлькенберга, который официально стал резервным пилотом «Астон Мартина». Феттель не может выбраться из кризисной ямы, в которую угодил еще во времена выступления за «Феррари». Сложно сказать, сможет ли Себастьян вернуться на свой прежний чемпионский уровень, но на этот раз немец может рассчитывать на поддержку со стороны своей новой команды. «Астон Мартину» нужен сильный Феттель, а Себастьяну — уверенность в себе и команде, поэтому их удачная синергия приведет к хорошим результатам не только в Имоле, но и в чемпионате.

А вот кому ничто не поможет, так это коллективу Мика Шумахера и Никиты Мазепина. «Хаас» считается слабейшей командой чемпионата, что только портит дебют чемпиона «Формулы-2» и российского гонщика в королевских гонках. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это сумасшедший дождевой уик-энд, который, по прогнозам, может состояться уже в эти выходные в Имоле.

Расписание уик-энда

17 апреля, пятница

12:00 Первая тренировка

15:30 Вторая тренировка

17 апреля, суббота

12:00 Третья тренировка

15:00 Квалификация

18 апреля, воскресенье

16:00 Гонка

Автодром Энцо и Дино Феррари

Длина круга — 4,909 км

Количество кругов — 63

Дистанция гонки — 309,049 км