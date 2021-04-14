Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?

Семья семикратного чемпиона мира, по всей видимости, испытывает финансовые проблемы.

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, выставила на продажу поместье на берегу Женевского озера в Швейцарии. Эта вилла в городе Глан последние семь лет была настоящей крепостью — после несчастного случая на горнолыжном склоне именно сюда перевезли Михаэля, который находился в очень тяжелом состоянии. С тех пор на территорию поместья могли попасть только близкие родственники и очень немногие из друзей великого автогонщика. И вот Шумахер, по всей видимости, окончательно меняет место постоянного проживания на испанскую Майорку.

Из Швейцарии на Майорку

По данным немецкого журнала Bunte, недвижимость в Глане площадью более 20 тысяч квадратных метров выставлена на продажу за 58,7 миллиона евро. Это сравнительно недорого, учитывая местные цены и то, что один из самых знаменитых спортсменов в истории построил эту виллу и жил в ней с 2009 года. Британский таблоид The Mirror предполагает, что деньги нужны для лечения Михаэля, которое обходится в 56 тысяч евро в неделю, или около трех миллионов евро в год. После несчастного случая с Шумахером в декабре 2013 года Коринна уже продала дома в Осло и Дубае, а также личный самолет и автомобиль гонщика.

Дом на берегу Женевского озера был полностью оборудован для ухода за обездвиженным Михаэлем и для сохранения конфиденциальности относительно состояния его здоровья. Но в сентябре 2020-го появились сообщения, что Шумахера решено перевести в более мягкий климат — на Майорку. В 2017-м семья приобрела на этом испанском острове виллу за 30 миллионов евро. Вполне вероятно, что Шумахеры сейчас вынуждены тратиться и на карьеру своего сына Мика, который проводит дебютный сезон в королевской серии в команде «Хаас». При этом напарником Мика является россиянин Никита Мазепин — и именно его семья является главным спонсором «Хааса».

Дееспособность под вопросом

До прошлого года Михаэль Шумахер был самым успешным гонщиком в истории «Формулы-1» с 91 победой в «Гран-при». Но в 2020-м этот показатель улучшил Льюис Хэмилтон. Свои первые два чемпионских титула Михаэль завоевал с «Беннетоном» в 1994 и 1995 годах, прежде чем выиграл еще пять чемпионатов подряд с «Феррари» в 2000-2004 годах. В результате падения на горнолыжной трассе в декабре 2013 года Шумахер ударился головой о камень и получил тяжелейшую травму черепа, которая поставила его на грань жизни и смерти. С тех пор Михаэль полностью зависит от медиков и своих близких.

Шумахера погружали в кому с декабря 2013-го по июнь 2014 года, но после этого его мозг все время находится в активном состоянии. По неофициальным данным, бывший гонщик осознает происходящее с ним, узнает близких и друзей. Однако не может обслуживать себя сам и неспособен свободно общаться с окружающими. Семья тщательно скрывает истинное состояние легенды автоспорта. Но, согласно неофициальной информации, за ним постоянно следит бригада физиотерапевтов, которые проводят гонщику различные процедуры и обслуживают его беспомощное тело.

Документальный фильм

При этом Михаэль узнает людей и вроде бы даже смотрит трансляции «Формулы-1». Во всяком случае об этом рассказывал глава Международной автомобильной федерации Жан Тодд, неоднократно навещавший своего старого знакомого. В сентябре 2019 года Шумахеру пересаживали стволовые клетки в клинике имени Жоржа Помпиду в Париже. Однако достоверно неизвестно, на что было направлено лечение — на мозг или на сердце, и дала ли операция хоть какой-то положительный эффект.

Семья Шумахера отказывается обнародовать информацию о его состоянии, полагая, что хороших новостей пока недостаточно, а фанаты не должны видеть своего кумира в беспомощном парализованном состоянии. Однако есть надежда, что болельщики смогут узнать что-то новое из документального фильма «Шумахер», снятого немецкими режиссерами Михаэлем Вехом и Ханс-Бруно Каммертонсом. В фильме есть интервью жены Шумахера Коринны, отца гонщика Рольфа, дочери Джины-Марии и сына Мика.