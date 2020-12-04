Без Хэмилтона станет интереснее? Какой будет самая непредсказуемая гонка года

Семикратного чемпиона мира заменит молодая звезда, но Боттасу от этого только хуже.

Изначально «Гран-при Сахира» интриговал необычной конфигурацией трассы. «Почти овал» с 11 поворотами, который скорее похож на трапецию, — настоящая диковинка для нынешней «Формулы-1». Однако события текущей недели подлили масла в огонь и сделали предстоящий этап непредсказуемым.

Решающий «Гран-при» Боттаса

Инфернальная прошлая гонка оставила после себя огромное количество пищи для размышлений. Первый заезд на «Сахире» должен был стать затравкой перед этапом на нестандартной трассе, но «Гран-при Бахрейна» надолго застрянет в памяти у многих. Казалось бы, у предстоящего «Гран-при Сахира» не было шансов затмить прошлую гонку, однако сенсации недели превратили этот уик-энд в самый ожидаемый в нынешнем году.

Положительный тест на COVID-19 подтвердил наличие коронавируса у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Британец впервые в карьере пропустит этап «Формулы-1» и в этом сезоне уже не сможет завоевать сотую поул-позицию. Резервист «Мерседеса» Стоффель Вандорн и запасной пилот всея «Формулы-1» Нико Хюлькенберг были кандидатами на освободившееся место в чемпионской команде, но «Серебряные стрелы» приняли решение в пользу Джорджа Расселла. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выцепил британца из «Уильямса», тогда как самого Джорджа в команде-аутсайдере заменит гонщик «Формулы-2» Джек Эйткин. Расселл получил шанс на миллион, но тем не менее под давлением в этот уик-энд окажется вовсе не Джордж.

Валттери Боттас, обладая одним из лучших болидов в истории «Формулы-1», теряет преимущество в споре с Максом Ферстаппеном за звание вице-чемпиона. Провал на старте, два прокола, 8-е место — печальный итог прошлой гонки. Если поражения от напарника по «Мерседесу» еще можно списать на разницу в классе с Хэмилтоном, то возможный проигрыш Расселлу поставит в тупик все руководство «Серебряных стрел». Еще неизвестно, пропустит ли Льюис последнюю гонку в Абу-Даби, но для Боттаса ситуация не поменяется: отсутствие побед в гонках, потеря второй позиции в чемпионате и заметные выступления Расселла приведут к болезненному межсезонью для финна.

Возвращение чемпионской фамилии

«Хаас» стал хедлайнером этой недели. Выжившего в жуткой аварии в Бахрейне Ромена Грожана выписали из больницы, но из-за ожогов француз пропустит ближайшую гонку. Компанию Магнуссену в американской команде на «Гран-при Сахира» составит Пьетро Фиттипальди, внук двукратного чемпиона мира. Бразилец является тест-пилотом «Хааса», поэтому выбор Гюнтера Штайнера очевиден. Пьетро повезло с дебютом: легкая, но неизвестная для всех трасса не усложнит задачу на первую гонку, но слабая форма команды не позволит побороться за очки. Более интересная ситуация ожидается на «Гран-при Абу-Даби». Если Грожан пропустит гонку на «Яс Марине», то «Хаас» может организовать дебют одному из своих новичков на следующий сезон.

Слухи подтвердились, и боевыми пилотами «Хааса» на следующий год станут сын легендарного гонщика Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин. Из-за многих факторов их будущее сражение уже сравнивают с противостоянием «добра» и «зла», где многие на стороне немца. У Мика часто возникают трудности в адаптации к новым чемпионатам, поэтому у Никиты есть возможность ударно дебютировать в «Формуле-1», победив именитого напарника. Агрессивных баталий в «Хаасе» стоит ждать в следующем году, но уже в эти выходные Мазепин и Шумахер поборются за титул в финале сезона «Формулы-2».

Жаркий финал

«Формула-2» завершит сезон гонками на внешней конфигурации трассы «Сахир». Фактор нестандартного трека сильно повлияет на развязку в сражении за титул. Лишь 14 очков разделяют Мика Шумахера и Каллума Айлотта в чемпионате. Победа Шумахера улучшит репутацию сына великого гонщика и умерит разговоры о попадании в «Формулу-1» лишь благодаря фамилии. Для Айлотта же ситуация складывается грустно. Пусть Каллум сохраняет шансы испортить праздник Шумахеру, будущее британца под большим вопросом. Айлотт не останется в следующем году в «Формуле-2», а возможный титул не принесет ему места в «королевском классе».

Математически на титул также претендуют Никита Мазепин, Роберт Шварцман и Юки Цунода, но в случае провала в квалификации они смогут сконцентрироваться лишь на борьбе за бронзу. Все идет к тому, что нас ждет драматичная развязка в споре за титул, поэтому такой уик-энд на «Сахире» пропускать точно нельзя.

Расписание уик-энда

4 декабря, пятница

15.05 Практика (Формула-2)

16.30 Первая тренировка (Формула-1)

18.45 Квалификация (Ф-2)

20.30 Вторая тренировка (Ф-1)

5 декабря, суббота

15.10 Первая гонка (Ф-2)

17.00 Третья тренировка (Ф-1)

20.00 Квалификация (Ф-1)

6 декабря, воскресенье

15.20 Вторая гонка (Ф-2)

20.00 Гонка (Ф-1)

«Сахир» (внешняя конфигурация)

Длина круга — 3,543 км

Количество кругов — 87

Дистанция гонки — 307,995 км