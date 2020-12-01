Четвертым российским пилотом в истории королевской серии станет Никита Мазепин.

Еще перед началом нынешнего сезона можно было прогнозировать, что в пелотоне «Формулы-1» образца следующего года окажется хотя бы один россиянин. Даниил Квят имел хорошие шансы продолжить свои выступления в «королевском классе», а молодой звезде Роберту Шварцману пророчили скорый прорыв в «Ф-1». Однако, к большой неожиданности для многих, Россию в главной серии мира в 2021 году будет представлять совсем другой пилот.

Guenther welcomes Nikita Mazepin to the team.



His quotes in full ? https://t.co/P3OzlTDntq#HaasF1 pic.twitter.com/dTxIHxLIQV — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020

Почему Мазепин?

«Хаас» объявил о подписании многолетнего контракта с Никитой Мазепиным. С одной стороны, эта новость не стала неожиданностью, так как слухи об этом появились еще после «Гран-при России». С другой же — большое количество фанатов остались недовольны столь рискованным шагом со стороны американского коллектива. Избавившись от Магнуссена и Грожана, «Хаас» решил полностью обновить состав гонщиков и с подачи «Феррари» взял курс на молодых пилотов из «Формулы-2». Главными претендентами являлись гонщики академии «Скудерии» Мик Шумахер и Каллум Айлотт, которые на данный момент лидируют в «Ф-2». Никита еще не потерял шансы на титул и идет третьим в чемпионате, но его в меньшей степени видели кандидатом на место в «Формуле-1». В итоге немаловажную роль в решении «Хааса» сыграла большая финансовая поддержка отца Мазепина — российского миллиардера.

«Хаас» появился в «Формуле-1» в 2016-м году, но поначалу команде пророчили статус явного аутсайдера. Новым коллективам всегда было сложно влиться в элиту автоспорта, поэтому неудивительно, что разные гоночные энтузиасты еще на начальных стадиях бросали идею присоединиться к «Ф-1». «Хаас» же благодаря грамотной стратегии и сотрудничеству с «Феррари» не затерялся среди таких гигантов, как «Макларен», «Рено» и «Заубер». Однако нынешний кризисный год сильно ударил по амбициям американской команды, которая и вовсе могла покинуть «Формулу-1». «Хаасу» в срочном порядке нужны были деньги, и в лице Мазепина команда приобрела отличные перспективы на будущее.

Тем не менее не стоит сразу называть Никиту «рента-драйвером». Без денег Мазепину действительно было бы тяжело попасть в «Формулу-1», но благодаря прорывному нынешнему сезону в молодежной серии россиянин доказал, что является пилотом высшего класса. Две победы и частые подиумы — отличный аргумент в споре с хейтерами россиянина. Показательной вышла последняя гонка, в которой Никита совершил несколько умных обгонов и завоевал серебро. Пилотажный стиль россиянина напоминает агрессивную манеру вождения Ферстаппена или Магнуссена, так что Мазепин точно не затеряется в «Ф-1».

Мазепин против Шумахера

Пусть официального объявления еще не было, все идет к тому, что вторым пилотом «Хааса» станет Мик Шумахер. Противостояние дерзкого россиянина с любимчиком всех фанатов станет настоящим украшением следующего сезона. Обычно Мику требуется много времени на адаптацию в новой серии, поэтому для Мазепина это хороший шанс заявить о себе. Победа над Шумахером еще больше разозлит недоброжелателей, но такой результат станет идеальным стартом карьеры. У Никиты есть все, чтобы в будущем стать лучшим российским пилотом в истории «Формулы-1».

Никите предстоит бороться не только на трассе, но и вне гоночного трека. Постоянное давление со стороны медиа и фанатов не остановят молодого россиянина, который уже не раз демонстрировал свой агрессивный характер. Благодаря появлению денег и большему сотрудничеству с «Феррари» «Хаас» не должен будет прозябать на дне турнирной таблицы в следующем году, что сделает дебют россиянина еще интереснее. Хочется верить, что четвертый российский заход в «Формулу-1» окажется успешным и Никита Мазепин своим талантом быстро заставит всех забыть слово «рента-драйвер». А пока в эти выходные Мазепина ожидает главное сражение в карьере — за титул в «Формуле-2».