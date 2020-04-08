Жак Вильнев: «Не понимаю, почему многие до сих пор думают, что проведение сезона-2020 в «Формуле-1» возможно»

Бывший гонщик и чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев заявил, что не считает проведение сезона-2020 в гоночной серии приоритетной задачей.

— Будущее многих команд сейчас в опасности, — приводит SpeedWeek слова Вильнева. — Нужно думать, искать пути для выживания. Не понимаю, почему многие до сих пор думают, что проведение полноценного чемпионата до сих пор возможно. Слышал, что есть предложения продлить сезон до января 2021 года, и это при условии, что команды находятся на грани риска. Возможно, кому-то даже придется искать новые пути для существования. Виртуальные «Гран-при»? Это не спорт, а всего лишь видеоигры.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.