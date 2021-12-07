«Он живет в своем собственном мире». Йос Ферстаппен рассказал, почему не общается с Хэмилтоном

Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен рассказал о негативном отношении к гонщику «Мерседес» Льюису Хэмилтону.

«Я никогда не говорил с Льюисом. А он просто не считает нужным общаться со мной. Я для него никто. Я уважаю его как пилота, но в остальном... нисколько.

Макс и Льюис разговаривают только на подиуме, совсем мало. Когда я смотрю, как Макс строит отношения с остальными пилотами, то здесь, как мне видится, все нормально. Но не с Льюисом. Льюис живет в своем собственном мире», — приводит слова Ферстаппена-старшего Daily Mail.